Room007 apre il suo primo hotel in Italia

Stanza007 Selezionare via Veneto Nome dell’hotel con la catena Room007 Hotel & Ostelli Atterrato in Italia. Questa è la prima delle sei aperture previste a Roma.

L’hotel di 70 camere è situato nel cuore della capitale italiana, vicino alle principali attrazioni turistiche come la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Room007 Select Via Veneto offre ai suoi ospiti sale coworking, caffè speciali e una palestra panoramica.

“Siamo lieti di portare il nostro concetto di alloggio moderno e conveniente in Italia e di aprire il nostro primo hotel a Roma”, ha affermato il CEO di Room007 Hotels & Inns. Ignacio Requena.

L’apertura di Room007 Select Via Veneto rappresenta un traguardo importante per la catena in quanto segna il suo ingresso nel mercato italiano e la sua espansione in Europa. La catena prevede di aprire altre cinque proprietà a Roma nei prossimi anni, offrendo ai viaggiatori opzioni di alloggio convenienti e di qualità.

Con l’apertura di Room007 Select Via Veneto, Room007 Hotels & Hostels continua il suo ambizioso piano di espansione. Come ha spiegato Ignacio Requena a HOSTELTUR, attualmente hanno 12 stabilimenti operativi, 11 in costruzione e 11 in corso. Diligenza dovuta.

Per tutto il 2023 apriranno a Malaga, Bilbao, San Sebastián, Valencia e Lisbona (Portogallo). Nel 2024 hanno altre tre aperture in Spagna e una in Portogallo.