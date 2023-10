Dall’Italia insistono per un accordo più stretto tra il Milan e Miranda

Juan Miranda è nel mirino del Milan da tempo. Il giovane giocatore del Real Betis adempirà al suo contratto con la squadra biancoverde alla fine di questa stagione e ha una proposta di rinnovo da parte della squadra del Betis che non ha ancora completato la firma, quindi la sua situazione, secondo il suo pronostico, sta attirando l’attenzione. Club importanti nel panorama calcistico continentale. Una di quelle squadre sono i rossoneri.

Secondo i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto Secondo Romano sui rispettivi account personali sui social network, l’idea originaria del Milan era quella di ingaggiare il terzino sinistro come free agent da luglio, quando il giocatore sarà libero, ma entrambi gli informatori concordano sul fatto che la squadra Lombardi è nella posizione per avviare le trattative. In fondo, prova a collegare Olivares già nel prossimo mercato invernale.

Se Miranda abbandona la disciplina biancoverde, il Betis dovrà andare sul mercato per rafforzare il terzino sinistro della squadra, cosa che, insieme all’attuale prestazione ragionevole di Abner, richiederà un’inversione di tendenza per rafforzare la posizione. Ha detto lo stato.





Articolo per gli abbonati

Provalo subito per due mesi a 1€!