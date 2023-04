Russell Crowe e l’influenza di ‘Il Gladiatore’: ‘Ho cambiato il modo in cui le persone mi vedevano’

Russell Crowe Nel corso degli anni, è diventato una delle grandi star di un settore che continua a crescere così com’è Hollywood. Ma, senza dubbio, il progetto che lo ha catapultato verso la celebrità è stato “Il Gladiatore”, dove ha interpretato Maximus nel 1999.

Un film che continua a riempire le reti televisive di tutto il mondo e ora avrà un sequel, anche se non avrà sottotitoli perché il suo personaggio muore nel primo film. Ne ha parlato infatti il ​​protagonista in un’intervista a ‘collisore“.

Crowe non sarà in un sequel di ‘lottatore’, ma questo non gli ha fatto sottovalutare il film che tanto gli ha dato, come ha raccontato lui stesso:È qualcosa che ha davvero cambiato la mia vita. Ha cambiato il modo in cui le persone mi vedono e quello che faccio. Sono stato molto fortunato ad essere in molti grandi film, ma questo è stato fantastico. È il 2023 e abbiamo realizzato questo film nel 1999. Vi assicuro che, da qualche parte nel mondo stasera, “Il Gladiatore” sarà in prima serata televisiva. E non sempre ottieni quel tipo di longevità con ogni film che fai, quindi ovviamente occupa un posto speciale nel mio cuore”.

Sebbene non conosca i dettagli di Gladiator 2, si ritiene che il suo regista, Ridley Scott, si adopererà per ottenere un successo maggiore, se possibile, rispetto al primo. “Sono sicuro che Ridley ce l’aveva in testa da 24 anni Ora pensa di poter fare di meglio, o qualcosa del genere. Penso che sia una delle cose positive di questo film, ovviamente, che Ridley lo farà, perché vorrà tornare in quel mondo e creare qualcosa allo stesso livello di spettacolo del primo film. “

Alcune delle dichiarazioni che altri hanno seguito sui loro sentimenti riguardo a questo nuovo sequel: L’unica cosa di cui sono un po’ geloso, sai, è che ero più giovane, ed è stata ovviamente una grande esperienza.“.