Wanda Nara e Mauro Icardi a Masterchef: un freddo saluto, un elogio speciale e un commiato addio

Sebbene sia già progredito nell’ultimo aggiornamento di Master Chef Argentina (Tel), ci sono ancora alcune previsioni: questo lunedì sera Wanda Nara E Mauro Icardi Si sono incontrati di nuovo sullo schermo e hanno interagito pubblicamente dopo la loro penultima riconciliazione. Il giocatore del Galatasaray è entrato in cucina come “una sorpresa molto speciale per i partecipanti e anche per me”, ha precisato il conduttore.

dopo i saluti Martiguey tedescoE Damien Petular E Donato De SantisSi voltò dove si trovava Wanda, che schivò la sua bocca e offrì la sua guancia. Nara si scusò con una risatina nervosa e indicando le labbra truccate: “Non lo bacio sulla bocca perché lascio andare tutto… tutto ha dei segni!” “Oh, muoio dalla voglia di far parte di una giuria…”, ha detto più tardi quando l’attaccante si è messo tra Petular e Martítegui. Sono tornati “È la giuria degli ospiti”.

“Per me è un onore essere qui. Qui sto ricevendo dei consigli dalla nostra giuria…”, inizia a dire Icardi, ma Wanda lo ferma. «Perdonami se ti interrompo», disse, come gettando dei fiori al marito: «Sei così umile che sei l’esperta di carne in famiglia…». Con lo stesso nervosismo con cui è solito affrontare la macchina fotografica, ha detto: “Sì, mi piace molto grigliare, faccio molte grigliate, anche mio padre è un bravissimo cuoco, ai suoi tempi faceva il macellaio e conosce molti tagli di carne e ho imparato perfettamente.”

“Anche a me, Betular, è per questo che cucino così bene adesso”, ha sobbalzato Wanda. “Sì, mi ha detto che in quarantena cucinano molto e mangiano molta carne”, ha detto il pasticcere. La sorella di Zira si è difesa con una risata: «Adesso la famiglia è tornata un po’ congelata perché lavoro tanto». “Ma mi piace cucinare.” E il calciatore ha provato a lodarla: “Ha una ricetta …”. Torta?, disse Petular.

I consigli di Mauro Icardi per cucinare le frattaglie a Masterchef Argentina

Lì, Wanda ha colto l’occasione per dare ai partecipanti consigli più locali e romantici che cucinare. “Non importa quante ricette abbiano, basta che ne abbiano una infallibile… Mi sono innamorata della ricetta della mela. Quindi, a volte non devi avere un intero ricettario, ne ho appena studiato uno per cuore … “Ha detto ed è stata elogiata da tutti in studio.

Successivamente si è appreso che la competizione odierna sarà divisa in due parti e con due diverse sfide. La prima consisteva nell’arrostire le interiora in 15 minuti, con Icardi tra i giudici. “La sua specialità è l’entraña e lui stesso sceglie gli ingredienti che ci sono. Devono fare i migliori antipasti della loro vita e chi dirà qual è il migliore sarà Mauro. Ti svelerà i suoi segreti per preparare il meglio in questo mini test”, ha dichiarato la giuria. Beneficio? Vai dritto al balcone e non partecipare alla seconda prova.

Il calciatore ha dichiarato: “Ho scelto budella che contengono tutti gli ingredienti per fare i chimichurri, ma a casa mia c’è una particolarità, che è la noce moscata”. “Mi piace spalmare bene le interiora in questo kimichuri e mandarlo al fuoco”, ha aggiunto in privato. “Sarebbe difficile fare le viscere?” Ho pensato che fosse avanti e indietro, ha chiesto Wanda. “Dipende da ogni cuoco… Quando li provo, ti dirò chi è il migliore”, ha risposto Icardi con la freddezza e senza compromessi sicurezza di un attaccante. E l’autista ha detto scherzosamente davanti al tono del marito: “Ho paura…”.

Girando per le stazioni, Icardi ha detto che gli piacevano le interiora con la “pelle croccante”, e che l’errore principale nell’arrostire questo taglio è stato “lasciare il grasso crudo, quella pellicola che copre le interiora. Se lo lasci crudo, è troppo gommoso”. che ognuno può scegliere il suo punto di vista, ma lui lo preferisce “un po’ sotto la media, che gli lascia un forte retrogusto”. Prima di applicare il chimichurri alla carne, “lo proverò e vedrò che non lo è violazioneTrascorsi 15 minuti e dopo aver provato le otto interiora, Mauro ha scelto le interiora della partecipante Silvana.

Addio a Mauro Icardi, Wanda Nara e Master Chef Argentina

Lì finì la partecipazione di Icardi al programma e la moglie lo licenziò. “Grazie mille Mauro per essere qui, per averci accompagnato… so che lo fai per me e accompagnarmi mi rende così felice. Grazie per essere qui…” “Grazie a tutti, grazie per i partecipanti, per la giuria, grazie per l’opportunità… tu!” Rispose a Wanda, guardandola negli occhi. Dopo aver augurato buona fortuna ai partecipanti e aver salutato uno ad uno i giurati, è tornato dove si trovava Nara e questa volta si sono baciati sulla bocca per qualche secondo, mentre in studio si sono sciolti prima della riconciliazione televisiva.

Il gesto romantico ha commosso Wanda fino alle lacrime e, mentre si asciugava il viso, ha detto ai giurati “Non fatemi più questo, invitate i vostri partner la prossima volta”, indicando una certa sorpresa alla visita. “Sono rimasto colpito!” gli disse Donato accarezzandogli anche le guance.

