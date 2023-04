Samurai attacca la tua console: ti aspetta “Wo Long Fallen Dynasty” | video gioco

Da qualche anno assistiamo alla febbre del gioco dei samurai che si è cristallizzata in molti titoli. Yakuza con Dragon Like Ishin, Ghost of Tsushima, Dinasy Warriors, For Honor… E nel 2023 abbiamo ricevuto Dinastia dei caduti di Wo Long.

Questo videogioco si svolge in una versione romanzata dell’ultima dinastia Han cinese, prima dell’avvento dei Tre Regni ispirata al folklore cinese, Come Classic of Mountains and Seas o Shan Hai Jing. Mentre le guerre infuriano in tutto il paese, l’Eroe, un soldato volontario diretto a combattere i ribelli del Turbante Giallo, incontra un giovane nel villaggio di Xu e ottiene una sfera luminosa in grado di guarire istantaneamente le ferite.

Avrebbero imparato che coloro che erano legati da un vincolo potevano possedere lo stesso regno e ottenere protezione da una bestia sacra. Con l’aiuto della bestia sacra del drago Yinglong, l’eroe sconfigge il capo dei turbanti gialli, ma lo straniero che hanno incontrato è stato avvelenato dal suo avversario Yu Ji e trasformato in un drago malvagio. Il giovane, ora un temibile drago, attacca e uccide l’eroe, tuttavia, si svegliano diversi giorni dopo sulle rive di uno strano fiume con la sfera scomparsa…

Vivi l’esperienza della dinastia Han della Cina, prima dell’avvento dei Tre Regni, come mai prima d’ora! Lotta per la sopravvivenza attraverso un mix di arti marziali complesse e fantasia cinese ricca di azione, con spiriti, magia e bestie sacre.

Vinci l'avvincente gioco del masocore attraverso la solitudine e la crescita. Mantenere l'inebriante ciclo di gioco della morte e imparare dai propri errori. TRINE offre una nuova esperienza purificatrice in cui il superamento delle sfide è strettamente legato alla crescita del personaggio. Alcune sfide possono essere molto difficili da superare da soli, anche se unendoti e facendo amicizia con gli eroi dei Tre Regni, puoi forgiare un nuovo percorso verso la vittoria.

Espandi le tue strategie formando e intensificando le alleanze. Rafforzare le alleanze con i vari eroi e ufficiali famosi che incontrerai durante l’avventura sbloccherà questi personaggi per aiutarti in battaglia. Ogni NPD appartiene a un tipo di personaggio specifico, come Heroic, Fierce o Sage, e ognuno ha il proprio set di statistiche passive, armi, abilità e buff. Rafforzando le alleanze, sarai in grado di prendere il controllo delle armi del tuo ufficiale alleato ed espandere il tuo raggio d’azione.

Conquista la morte rafforzando il tuo spirito. I giocatori possono alzare il morale sconfiggendo i nemici, che influenzeranno le statistiche dei loro personaggi e delle bestie sacre, sbloccheranno le arti del senjutsu e consentiranno loro di ribaltare le sorti della battaglia contro potenti nemici che prima non potevano sconfiggere. Il ciclo di crescita ed elevazione a breve termine creerà un forte desiderio di vendetta e ripristinerà il morale perduto dopo la morte, fornendo un senso di soddisfazione quando si superano aree difficili.

Ti aspetta un’entusiasmante esperienza multigiocatore! I giocatori potranno godere della modalità cooperativa con altri giocatori nelle missioni di gioco, conquistare le battaglie di altri giocatori come un signore della guerra ostile e dividersi in due gruppi per duellare sul campo di battaglia. Le modalità multiplayer sono un altro modo per usare il tuo morale per affrontare battaglie inaspettate ed emozionanti. Creare alleanze online con gli ufficiali di altri giocatori amplierà le tue possibilità di battaglia.

Il giocatore diventa più forte aumentando il suo morale.. I nemici hanno anche un grado morale e se il giocatore sconfigge i nemici con un punteggio morale più alto del proprio, il grado morale del giocatore aumenta più velocemente e possono ottenere oggetti più preziosi dai nemici.

Scegli di diventare più forte superando le avversità o attaccando con attenzione i nemici? I giocatori possono scegliere il proprio percorso di battaglia e il proprio stile.