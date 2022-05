‘Scanner’ della settimana: dall’impegno di Boehringer Ingelheim in Spagna all’acquisizione di Adriano Care a Benidorm

Il settore sanitario chiude un’altra settimana ricca di novità. Boehringer Ingelheim investirà undici milioni di euro centro principale situato a Sant Cugat del Vallès (Barcellona) e prevede di raddoppiare questo numero nei prossimi tre anni. Dal canto suo Adriano Care ha acquisito il complesso residenziale Ciudad Patricia Senior Resort di Benidorm (Alicante) per 29,9 milioni di euro. Inoltre, la Spagna ha annunciato che avrebbe acquistato una spedizione di vaccini dalla Baviera settentrionale contro il vaiolo delle scimmie.

Lunedi

Fertillab

L’azienda spagnola specializzata in lavoro di riproduzione assistita ha assunto Alex García Faora, il nuovo direttore dello sviluppo e dell’innovazione dell’Istituto Marques.

farmaceutico

La società ha raccolto 1,5 milioni di euro da Malaga per garantire la sua crescita futura a breve e medio termine.

mare farmaceutico

Il produttore di farmaci nominerà Sandra Ortega, figlia del fondatore di Inditex Amancio Ortega, e Rosalía Mera, come manager della classe domenicale per quattro anni.

Martedì

Adriano Kerr

L’associazione specializzata nel settore degli anziani e delle dipendenze sta finalizzando un investimento di 80 milioni di euro, che dovrebbe concretizzarsi nel corso dell’anno.

Laminato farmaceutico

Balearic, specializzata nella progettazione razionale di farmaci, ha bisogno di trenta milioni di euro per poter condurre studi clinici sul suo prodotto LAM561.

Skrapalia

Il portale delle aste online ha aggiudicato più di mille pezzi di materiali dentali appartenenti a questa azienda per un valore totale di 1,7 milioni di euro.

Mercoledì

Boehringer Ingelheim

L’azienda farmaceutica investirà quest’anno undici milioni di euro centro principale situato a Sant Cugat del Valles (Barcellona) e prevede di raddoppiare questo numero nei prossimi tre anni.

Incontri medici

La società di telemedicina prevede di espandersi negli Stati Uniti nel 2022 e, in tal senso, sta già lavorando alla creazione di una filiale nel paese.

Sanofì

L’azienda farmaceutica francese ha investito l’anno scorso in Spagna 6,7 ​​milioni di euro nella ricerca sul cancro, con un aumento di circa il 35% rispetto al 2020.

HLA

Il gruppo rinnova la leadership e nomina Valeriano Torres nuovo amministratore delegato.

Giovedì

Adriano Kerr

Socimi, società specializzata nel settore degli anziani e delle dipendenze, ha acquisito il complesso residenziale Ciudad Patricia Senior Resort di Benidorm (Alicante) per 29,9 milioni di euro.

Pfizer

L’azienda farmaceutica ha lanciato una campagna senza scopo di lucro che intende rendere disponibili i farmaci a 1.200 milioni di persone in 45 paesi a basso reddito.

Chi è il

Gli Stati membri hanno rieletto Tedros Adhanom per un secondo mandato quinquennale come Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite.

bavarese settentrionale

Il ministro della Salute, Carolina Daria, ha annunciato ai consulenti sanitari regionali che la Spagna acquisterà vaccini e farmaci antivirali per curare la malattia.

Venerdì

Leo Pharma

Il fatturato della filiale spagnola del laboratorio è stato di 78 milioni di euro nel 2021, il che si traduce in un aumento del 12,6% rispetto al 2020.

Steve

Il laboratorio spagnolo ha chiuso nel 2021 con un utile netto di 550 milioni di euro, con un aumento del 21% rispetto ai dati dell’anno precedente.

fretta

Il Dipartimento della Salute ha dato il via libera per finanziare l’immunoterapia di Roche (Tyscentric) come trattamento primario per il cancro del polmone non a piccole cellule.