Scarica WinGPT, una porta di ChatGPT per Windows 3.1

Quando è nato, non c’era quasi Internet. Ma ora Windows 3.1 ha già la sua porta ChatGPT. Fagli domande come se vivessi negli anni ’90.

Ora puoi WinGPT Download gratuitoporto chiacchierata chi ci lavora Finestre 3.1 E al di sopra. Questo è anche in Windows XP, Windows 95, Windows Vista, Windows 7, 8, ecc.

Non sappiamo se qualcuno usa ancora il computer con lui Processore Intel 386 o 486 E RAM da 256 MBma è tutto ciò di cui hai bisogno, insieme a Windows 3.1, per goderti ChatGPT.

UN Un computer di 30 anni fa Con intelligenza artificiale generativa. Chi ce l’avrebbe detto!

WinGPT per Windows 3.1

Windows 3.1 è stato rilasciato nel 1992. Fu un enorme successo perché era molto più indipendente da MS-DOS rispetto alle versioni precedenti e poteva fare molte cose da solo.

Finestre 3.1 È stato sostituito da Windows 95 Solo tre anni dopo, una vera rivoluzione, perché non ho più bisogno di MS-DOS. Microsoft ha interrotto il supporto per Windows 3.1 nel 2001.ma sembra che ci siano persone che lo usano ancora.

Questo è il caso dello sviluppatore che ha deciso di creare WinGPT, una porta di ChatGPT per Windows 3.1che è stato un sistema operativo per 30 anni.

Questa impresa è possibile perché ChatGPT fa quasi tutto il lavoro nel cloud. Ma anche così, da allora è stata una vera sfida Windows 3.1 non può accedere ai siti Web crittografati (ora sono tutti), e chiacchierata Hai bisogno di più memoria 256MB usato negli anni novanta.

È interessante notare che l’intelligenza artificiale può essere configurata per: Dai risposte come se vivessimo nel 1992. Per guardare i film, consiglia di noleggiare un VHS, condividere le foto a distanza, metterle su un floppy disk o un CD e spedirle per posta.

per comunicare con API OpenAIconsentendo l’accesso a chiacchieratalo sviluppatore doveva farlo Modifica le librerie TLS 1.3Per essere in grado di crittografare e decrittografare i dati, tramite SSL, prima di consegnarli a Windows 3.1.

Se lo stai utilizzando su vecchi computer con 256 GB di memoria, ChatGPT può dare solo risposte brevi e non ricorda domande e risposte precedenti. Questa è una limitazione inevitabile di lavorare su un computer di 30 anni.

se sei curioso, WinGPT Funziona su qualsiasi sistema operativo Windows 3.1 o successivo, quindi Puoi anche provarlo su finestre recenti. Ovviamente funziona solo con Windows 16 o 32 bite devi installare Winsock e un account ChatGPT. Potere Scarica WinGPT In suo sito ufficiale.

WinGPT è un porto chiacchierata chi ci lavora Finestre 3.1che è un sistema operativo del 1992. Quale Il tuo computer ha 30 anniNon significa che non puoi goderti le meraviglie Intelligenza artificiale generativa.