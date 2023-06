Scorn sta arrivando su PS5 e l’esclusiva Xbox sta anticipando la sua premiere su PlayStation

I creatori di Scorn stavano giocando al gioco per errore, hanno pubblicato su Twitter nuovi contenuti con una sorta di codice che proponeva di rilasciarlo su PlayStation.

Il disprezzo era grande Esclusivo Da Xbox Series X | S, Computer e Steam Deck, ma doveva arrivare su PS5 con una release tweet In codice Morse; Anche se pensa anche ai nuovi contenuti.

durante redditUtente Somaflux pubblicato su GamingLeaksAndRumors subreddit Lui Software di gioco della carota Pianificheranno di farlo Anteprima su PlayStation.

“Questa mattina, i creatori di Scorn hanno pubblicato uno strano tweet contenente audio in codice MorseVi lasciamo con il video rilasciato su Twitter in modo che possa essere ascoltato prima di ogni altra cosa.

“Quando tradotti, formano una parola “cerchio”. Un’ora fa hanno pubblicato un indovinello la cui risposta è S. Arriva il porto?Era quello che hanno detto su Reddit fino alla fine.

Nelle risposte a questo post, in molti stanno pensando al toe tic che metterà finalmente fine ai dubbi, ma come ha già accennato Sony PlayStation, il pulsante sul controller è “Cross” e non X.

Altri credono che il periodo di esclusività (che di solito è di 6 o 9 mesi) sia finito e Creatori di disprezzo Anticipano questo rilascio prima di annunciarlo.

La grande copertina, il videogioco eroe potrebbe arrivare su PS5

Nel Il social di Elon Musk E dalla pubblicazione del video in codice Morse, molti utenti hanno già iniziato a parlare di armeggiare con un file Porta per P, ayStation.

da Questo Tweet commentando il tono blu con il cerchio e la X, da parte di chi Pensa al disprezzo 2 E anche il più intelligente che ha visto come La tonalità è cambiata in questo blu.

In ogni caso, Scorn fa parte dei 10 grandi giochi che nessuno ha notato nel 2022 che vale la pena giocare.

Per tutti gli utenti di Xbox Game Pass su console e PC, ricorda che puoi Giocare sul servizio di gioco Microsoft dalla sua uscita.

Non sappiamo se il gioco finirà per essere esclusivo – forse no e mescoliamo molto le cose -, ma mi piace riassume questo utente Codici Circle, Triangle e X Morse Combinato con la tonalità blu del video, lascia molto spazio all’immaginazione.

per adesso Il disprezzo è solo accennato quando arriva su PS5 con una serie di enigmiMa tutto può essere in questa vita…