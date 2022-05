Scatto ufficiale di Simon Yates al Giro d’Italia

Prima delle invasioni anglosassoni gli Inglesi erano Celti, Insulari, amanti del mare, della libertà. Budapest era, prima dell’arrivo degli ungheresi, territorio celtico. Simon Philip Yates ne sa qualcosa? Lo noterai? Forse sì, perché Campione della Vuelta a España 2018 e della Tirreno Adriatico 2020Ama la lettura e il rock, e non un rocker che non ha sentito parlare dei Celti o dei Celtici. I Celti erano brillanti orafi, malati e cinici, eppure suo fratello gemello, Adam, che era un bomber in bicicletta, è nato il 7 agosto 1992, in una città sulle rive del fiume Irwell nel distretto di Greater Manchester. Sapeva misurare la sua vita. All’inizio, quando ha gareggiato in quel Tour del Borneo nel 2013, ha vinto due tappe e si è classificato decimo assoluto, tre minuti dietro il campione Ruben Fernandez e suo fratello secondo in classifica. C’era quella scintilla negli occhi di Simon, lo vedi solo in modo coraggioso, irresponsabile.. A 30 o 40 chilometri dal traguardo, andava al limite delle proprie possibilità e attaccava senza preoccuparsi di nulla. Ecco perché ha perso quella Zero 2018, quando ha vinto tre tappe ed è stato il leader per 13 giorni, fino a quando ha avuto un crollo inaspettato a Partonecia, Chris Froome ha risposto con le sue stesse armi, attaccandolo a 80 chilometri dal traguardo.. Il 25 maggio 2018, Simon non solo ha perso il primo posto, ma è anche uscito dalla top 20 ed è arrivato secondo con Tom Dumoulin come leader di Froome e infine campione. Richard Carabus, che già bolliva come un motore, era al quarto posto. Da allora, e dopo un periodo di depressione, Simon, con il supporto del suo team, il Bike Exchange, ha cambiato rotta. Ha iniziato a migliorare le sue prestazioni nelle prove a cronometro. Era molto intelligente e volpe e, come gli antichi Druidi, era paziente. READ Johan Vasquez ha lasciato Puma per passare al Genoa in Italia Mesi dopo, alla Vulta e Espana, Simon era diverso. Aveva il sapore della sua bicicletta, ma aveva un altro aspetto, più profondo, più duro. Ha tenuto il regno delle corse solo nel nono round a Covatilla e ha vinto solo un punto a Los Prederos. Ha permesso a Jes ஹெs Herda di indossare il rosso per due giorni, dopodiché ha sopportato tranquillamente l’assalto di Enrique Moss e Miguel Angel Lopez ed è tornato in vantaggio senza mollare fino al Real Madrid.

Era un altro ciclo perché gli sloveni non brillavano ancora. Rocklick era già in giro e si diceva già che Bokhar, ma Gli scalatori nati avevano ancora speranza. Simon era il campione di Volda, ma il Giro lo ha affascinato. È venuto a provare di nuovo l’anno scorso e sapeva che Egan Bernal e Inios non gli avrebbero reso le cose facili. Tuttavia, ha combattuto con un coltello tra i denti in ogni paesaggio, ea volte è stato di nuovo lo yates del 2013, aggressivo, lussurioso. Quando ha vinto ad Albe de Mera, la scorsa settimana, ha messo la corda solitaria che aveva già vinto a Combo Felice e Cardina de Ambesso al confine con l’Austria. Non gli è bastato, si è dovuto rassegnare al terzo posto perché anche il glamour Damiano Caruso lo ha superato nella categoria generale. Dopo quella delusione, con calma, con anticipazione, osservò i progressi dei suoi rivali in preparazione della sua “vendetta” e, sebbene non del tutto, fuggì dagli scontri diretti con Boggar e Roglick.

Avresti dovuto notare che il test del tempo di 13,4 chilometri di Paris Nice, quando era quinto, ha rotolato a 48 chilometri orari. Quella posizione era dominata dalla volontà di Jumbo. Wood van Eart primo, Rocklick secondo e Rohan tennis terzo, una bestia. Pero Anche Simon brillava e la sua pedalata era potente. Senza dubbio stava aspettando che il vento lo portasse a Budapest. READ I Castans festeggiano il freddo Natale nel Sud Italia - Radio Dawn Primos Rocklick ha vinto quella gara e Simon è arrivato secondo senza sudare. Suo fratello Adam of Innoce era al quarto posto dopo Daniel Philippe Martinez. Quello che poco le persone sanno è che dopo la competizione francese, i due fratelli hanno parlato a Parigi e hanno promesso di concludere quest’anno in grande clamore. Simon, prima di salire a bordo del Charles de Gaulle quel giorno, disse ad Adam: “Voglio Zero quest’anno e lo batterò. Adam ha risposto: “Lo so, per via della famiglia”. Ebbene, oggi Simon ha svelato una scena straordinaria durante un test di 9,2 km a Budapest, la capitale ungherese dalle radici celtiche. Attraversava quella curva e le stradine a una velocità di 46 chilometri orari. Ha sconfitto l'”onnipotente” Matthew van der Boyle, che ora conserva la maglia rosa, forse solo fino al monte Edna in Sicilia, dove arriverà martedì, dopo una vacanza a Catania. Simon proverà a rimuoverlo dal trono nel 2018 per indossare quella camicetta magica che gli è scivolata dalle mani..