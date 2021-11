Scopri come attivare la modalità Windows 11 in Google Chrome

Il trucco per attivare la modalità Windows 11 in Google Chrome. Immagine: trasmissione.

Google Chrome La sorpresa continua con i segreti all’interno della sua piattaforma. Questa volta colpisce le app di messaggistica istantanea, che spesso sono strumenti che distraggono facilmente gli utenti. Sebbene completo, contiene un trucco utile che potrebbe interessare gli utenti di Windows 11.

Va notato che questo modello non è un miglioramento nel funzionamento del sistema, ma un’esperienza visiva più attraente di quelli noti. Si tratta di abbinare l’aspetto di Chrome con il resto delle app e delle finestre visualizzate sullo schermo del computer. Ricorda che è progettato come Windows 11 per renderlo più attraente per il consumatore e una delle caratteristiche del design che attira maggiormente l’attenzione è legata a Windows. Come si attiva?

MODO Windows 11 IT Google Chrome

L’attivazione della modalità Windows 11 nel browser Google è molto semplice e non contiene nulla di complicato. Noto:

Il primo passo è assicurarti che il tuo browser sia aggiornato e sapere che devi fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra.

– Vedrai un piccolo menu e selezionerai l’opzione “Aiuto” e poi “Informazioni Google Chrome”.

– Ora il browser si collegherà ai server di Google e si aggiornerà.

Dopo aver installato Chrome 96, dovrai seguire questi passaggi in ordine:

La prima cosa è aprire Google Chrome e digiterai chrome://flags nella barra degli indirizzi.

– Premere il pulsante Invio e nella memoria “Search flags” scriverà Windows 11.

– Ora nei menu di stile di Windows 11 sceglierai “Abilitato”

Quindi premere “Riavvia”.

Di conseguenza, quando ricominci puoi effettivamente trarne beneficio In questo modo solo Windows 11.

Passaggi per chiudere Gmail a distanza

C’è un semplice trucco per evitare queste complicazioni, scoprilo di seguito. Prendi nota:

Sul tuo PC o laptop di fiducia, accedi all’app gmail.

Segna il tuo posto nella casella di posta e scorri verso il basso con il mouse fino a raggiungere il numero massimo di email.

– In basso a destra, vedrai un piccolo link che dice particolari, subito sotto le informazioni sull’attività recente del tuo account.

-Devi fare clic su questo collegamento e si aprirà una nuova finestra con tutte le sessioni aperte di recente.

Dopo aver scoperto che la tua sessione Gmail è ancora aperta su un computer esterno che stai attualmente utilizzando, Verrà abilitata un’opzione che dice Termina tutte le altre sessioni web.

Fare clic su questa opzione.

Pronto, il tuo account Gmail verrà bloccato su qualsiasi altro dispositivo. L’unica cosa che devi fare dopo è aprirlo sul computer che utilizzerai, senza temere che qualcun altro lo gestisca.

ESPANSIONE GOOGLE CHROME

Il seguente strumento mira a raccogliere tutte le tue conversazioni da diverse applicazioni di messaggistica istantanea in un unico posto.

Questa è un’estensione di Google Chrome, chiamata “Multi Chat-Messenger per WhatsApp”Disponibile su Google Extensions Store.

Le app web e desktop di WhatsApp sono un’estensione del tuo browser. Rispecchia tutte le conversazioni e i messaggi che hai nell’app WhatsApp sul tuo telefono e ti consente di visualizzarli e rispondere a tutti sul tuo PC o Mac utilizzando la tastiera del computer anziché la tastiera dello smartphone. Fa riferimento alla descrizione generale dell’applicazione.

“Abilita le notifiche desktop sempre attive: Chrome funzionerà sempre in modalità background, monitorerà e visualizzerà istantaneamente le tue notifiche WhatsApp. Puoi fare clic sulle notifiche per andare direttamente alla chat corrispondente”, continuo.

