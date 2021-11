Se i tuoi apparecchi acustici sono antiquati, non perdere gli interessanti sconti JBL durante il Black Friday – Internet World

Gli eventi di vendita organizzati regolarmente nel nostro Paese sono diventati una grande opportunità per i consumatori di acquistare i migliori prodotti a prezzi davvero sorprendenti. E in questi casi le cuffie sono tra le più richieste, e oggi si sono trasformate in strumenti indispensabili per il lavoro, le lezioni e l’intrattenimento.

Quindi, se hai intenzione di rinnovare le tue cuffie o vuoi regalare cuffie di prima classe ai tuoi cari, non perderti le interessanti offerte che JBL ti propone il Black Friday che sarà valido fino al 30 novembre.

Cogli l’occasione per acquistare cuffie di fascia alta, con il miglior sistema audio e connettività garantita, questo marchio di fama mondiale sarà sul nostro mercato, che ti regalerà la migliore esperienza audio.

Offerte imperdibili

JBL Tune 225TWS, Completamente wireless da usare, con un suono di alta qualità, una connettività impeccabile – grazie all’ultima versione di Bluetooth 5.0 – e una durata della batteria impressionante che ne consente l’utilizzo in tutta tranquillità fino a 25 ore (5 ore in cuffia e altre 20 ore nella custodia). Inoltre, i driver da 12 mm di questa versione assicurano un audio completo per ascoltare musica e rispondere alle chiamate senza disturbi. E grazie alla tecnologia FastPair, la comodità è garantita, in quanto consente di collegare il suo funzionamento con smartphone con Android + 6.0.

prezzo JBL Tune 225TWS: USD 89.990 (Prima: $ 99,990)

Il JBL Tune 115TWS, Hanno un ambiente di lavoro sofisticato e molto facile da usare, che consente di effettuare chiamate e attivare il vivavoce e l’assistente vocale con un solo tocco. Inoltre, grazie alla tecnologia Dual Connect, qualsiasi cuffia può essere utilizzata indipendentemente. Questo modello offre 21 ore di riproduzione combinata (6 ore di riproduzione e altre 15 ore con la custodia portatile) e una ricarica rapida, perché con soli 15 minuti di connessione puoi guadagnare un’ora di utilizzo.

prezzo JBL Tune 115TWS: $49,990 (prima di $ 59.990)

Intanto, per gli appassionati del mondo videoludico, JBL avrà a disposizione una serie di sconti.

Le cuffie Quantum Line per i giocatori sono scontate di oltre il 20%. Come JBL Quantum 200, Cuffia cablata con microfono reversibile, ideale per guardare video e parlare con gli amici; È la scelta migliore se le persone cercano cuffie da gioco comode e convenienti.

Prezzo JBL 200 km: 46.990 USD (Prima: $ 54,990)

Puoi anche trovare modelli JBL Quantum 300 e JBL Quantum 400Caratterizzato da uno chassis leggero e ultra confortevole e dotato della più recente tecnologia audio JBL QuantumSURROUND™, che garantisce un suono completamente coinvolgente e una fedeltà precisa per i giocatori irriducibili.

Prezzo JBL 300: $59.900 USD (Prima: $ 69.990)

Prezzo JBL 400: USD 89.990 (Prima: $ 109,990)

Un’altra ottima alternativa sono le cuffie wireless. JBL Quantum 600I cuscinetti in schiuma in pelle offrono un ottimo livello di comfort, insieme a una batteria che offre un’autonomia fino a 14 ore e favorisce sessioni di gioco divertenti e divertenti.

Prezzo JBL 600 km: 129.900 USD (Prima: $ 169,990)

Gli incredibili JBL Quantum 800 Li trovi anche ad un prezzo incredibile. Queste cuffie sono dotate di doppia funzionalità Bluetooth wireless e tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che consente l’esperienza di gioco più alta e soddisfacente.

Prezzo JBL 800: 169.900 USD (Prima: $ 209,990)

e il JBL Quantum One, che presenta l’esclusiva tecnologia JBL QuantumSPHERE 360™ per giocatori esperti ed esigenti. Queste cuffie offrono il massimo livello di innovazione con un sistema audio 3D, grazie alla personalizzazione dell’algoritmo JBL, sensore di tracciamento della testa e microfono integrato, che consente di creare uno spazio immersivo per ogni giocatore.

prezzo JBL Quantum UNO: $ 189,990 (Prima: $ 229,990)

D’altra parte, l’udito JBL Endurance Peak II È la perfetta combinazione di qualità del suono, comfort e praticità. Queste cuffie offrono fino a 30 ore di riproduzione wireless combinata, tecnologia Dual Connect e ingresso USB-C, oltre all’incredibile suono JBL Pure Bass per motivare i tuoi allenamenti quotidiani. Con un sofisticato design impermeabile e antipolvere e una serie di caratteristiche esclusive del marchio, il prodotto offre il massimo in termini di comfort e connettività senza soluzione di continuità.

prezzo JBL Endurance Peak II: $ 89,990 (Prima: $ 99,990)

Sul sito ufficiale del marchio www.jbl.cl Puoi trovare questi e altri prodotti in offerta. Sono disponibili oltre 60 cuffie con le caratteristiche più diverse che soddisfano ogni esigenza, tutte disponibili con ottimi sconti per celebrare il nuovo Black Friday.