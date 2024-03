Serie A: Frosinone-Lazio, data 29

La sfida tra Frosinone e Lazio si giocherà sabato 16 marzo alle 16.45 (ora argentina) allo stadio Benito Stirp, in corrispondenza della giornata del 29.

Alla ricerca di un risultato migliore in campionato, entrambe le squadre dovranno adeguare le proprie strategie di gioco per riprendersi dalle sconfitte subite nell'ultimo turno.

Il Frosinone cercherà la vittoria dopo lo 0-1 contro il Sassuolo. Sono senza vittorie in 3 partite e hanno pareggiato 1 partita. Hanno segnato 13 gol in quei giorni e ne hanno segnati 4 contro i rivali.

La Lazio non riesce a segnare e perde 1 a 2 contro l'Udinese. Hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 7, con un record molto irregolare con 3 sconfitte e 1 vittoria nelle ultime 4 partite giocate.

Gli ultimi 5 incontri tra le due squadre si sono conclusi con un pareggio con 4 vittorie per la squadra locale e un totale di 1 partita. L'ultimo incontro tra i due in questa competizione risale al 29 dicembre in Italia – Serie A 2023-2024, terminata 3-1 in favore della Lazio.

La squadra di casa è al diciottesimo posto e con 24 punti (6 PG – 6 PE – 16 PP), mentre la squadra ospite è nona nella competizione con 40 punti (12 PG – 4 PE – 12 PP).

Le prossime partite del Frosinone sono in Italia – Serie A 2023-2024

Data 30: vs Genoa: 30 marzo – 11:00 (ora Argentina)

Data 31: vs Bologna: data e ora da confermare

Data 32: vs Napoli: data e ora da confermare

Data 33: vs Torino: data e ora da confermare

Data 34: vs Salernitana: data e ora da confermare

Le prossime partite della Lazio sono in Italia – Serie A 2023-2024

Data 30: vs Juventus: 30 marzo – 14:00 (ora dell'Argentina)

Data 31: vs Roma: data e ora da confermare

Data 32: vs Salernitana: data e ora da confermare

Data 33: vs Genoa: data e ora da confermare

Data 34: vs Hellas Verona: data e ora da confermare

Classifica Frosinone e Lazio, a seconda del Paese