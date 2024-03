Tifoso del Liverpool salvato in Italia – Sport

(ANSA) – Palermo, 12 marzo – Un tifoso del Liverpool che stava tornando a Malta dopo aver assistito all'elettrizzante sorteggio di Premier League tra il suo amato club e il Manchester City ad Anfield ha avuto un infarto durante il volo ed è stato costretto ad andarsene. Il capitano dell'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Palermo, salvandogli la vita.

Il tifoso, 61 anni e di cui non si conosce l'identità, si è disintegrato durante il viaggio e, allertato dai passeggeri e dall'equipaggio, il capitano ha scelto di fermarsi all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, battezzato (Giovanni) Falcone- (Paolo) Porcellino in omaggio all'italiano giudici uccisi dall'attentato di Cosa Nostra.

All'atterraggio in aeroporto è stato assistito dal personale del pronto soccorso e successivamente trasferito all'ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Secondo fonti ospedaliere del centro sanitario, l'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva ma le sue condizioni post-operatorie sono soddisfacenti e avrà qualche giorno per riprendersi prima di proseguire il viaggio verso Malta. (ANSA).