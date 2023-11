Sony consentirà guide ai frame personalizzate sull’A7 IV tramite un aggiornamento a pagamento

Buone e cattive notizie per chi è solito accusare Sony di dimenticarsi di aggiornare il firmware delle sue fotocamere aggiungendo nuove funzioni: nella primavera del prossimo anno, la A7 IV rilascerà la possibilità di includere guide telaio personalizzate, ma per attivarla bisogna dovrà andare alla cassa e pagare $ 150.

Sebbene questo tipo di opzioni a pagamento – o licenze, come sottolinea Sony – non siano comuni nel mondo della fotografia, lo sono più nel campo dei video. In effetti, all’epoca Panasonic offriva un aggiornamento firmware a pagamento, che attivava varie opzioni di registrazione avanzate su alcuni dispositivi Lumix S full-frame.

Nel caso della A7 IV, la licenza per l’utilizzo di guide di inquadratura dedicate è pensata appositamente per ritratti in studio, di confine e di parco… immagini che richiedono il posizionamento preciso di oggetti e protagonisti in diverse inquadrature, ad esempio, accelerando il montaggio e la successiva stampa.

Una volta attivata questa funzione è possibile caricare diverse guide, personalizzare font e colori e visualizzarle in modo logico sullo schermo e nel mirino elettronico o tramite l’uscita HDMI se si utilizza un monitor esterno.

Per ora parliamo solo della A7 IV come prima ad adottare questa funzione a pagamento, anche se la porta è lasciata aperta affinché anche altri modelli di fotocamere siano compatibili con questa futura opzione.

