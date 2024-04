Spagna e Portogallo cercano di rafforzare i legami con la visita del Montenegro

Il nuovo primo ministro portoghese, in carica da venerdì scorso, dovrebbe arrivare lunedì a Madrid per incontrare Sanchez al Palazzo Moncloa nel pomeriggio.

Nel suo primo viaggio internazionale, la Repubblica del Montenegro affronterà le questioni economiche, energetiche e sportive, che fanno parte di un'ampia agenda di questioni in cui prevale una forte cooperazione bilaterale.

Secondo i rapporti ufficiali, l’idea dei due partiti è quella di rafforzare l’Alleanza iberica, che ha permesso ad entrambi i paesi di beneficiare di tariffe preferenziali sui prezzi dell’energia con l’approvazione dell’Unione Europea.

Portogallo e Spagna sono considerati due assi principali per il futuro corridoio dell’idrogeno verde, che attraverserà verso Francia e Germania, con l’obiettivo di lanciarlo nel 2030.

Sanchez vuole continuare la fluidità delle relazioni con il Portogallo, nel senso di presentare posizioni comuni all'interno dell'Unione Europea, cosa di cui ha già discusso con il Montenegro il 5 aprile.

Sebbene il capo dell’esecutivo spagnolo fosse in perfetta sintonia con l’ex primo ministro portoghese António Costa, poiché entrambi avevano lo stesso colore politico, il suo arrivo al potere dal Montenegro, leader della coalizione di centrodestra dell’Alleanza Democratica, non significherà qualsiasi cambiamento.

Poiché mercoledì si incontreranno nuovamente nel Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, cercheranno sicuramente in anticipo di adottare posizioni comuni su questioni imperative come la situazione nella Striscia di Gaza e l'attacco iraniano a Israele.

Il sovrano spagnolo in Europa promuove l’idea di due Stati, Palestina e Israele, che considera una misura essenziale per raggiungere in futuro la pace e la stabilità in Medio Oriente.

Secondo gli osservatori saranno queste le questioni rilevanti a livello politico che affronteranno Sanchez e Montenegro.

Inoltre, poiché Spagna e Portogallo, insieme al Marocco, si stanno preparando a organizzare la Coppa del Mondo FIFA 2030, i due uomini dovrebbero parlare di questo argomento.

