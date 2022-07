Tempio di Confucio Insegnamenti e Leggende di Cipresso (+ video e foto)

Pechino, Cina. – Sebbene abbia costruito la Grande Muraglia cinese, ha in mente le cattedrali cinesi. Nel Tempio di Confucio in questa capitale si respira molta saggezza ancestrale. Qui Confucio ti saluta e saluta l’altro, entrambi circondati da cipressi che sembrano essere stati dipinti dal pennello dell’esperto pittore in questo spazio, che fu costruito nel 1302 per ospitare l’Imperial College, la più importante istituzione educativa durante lo Yuan e periodo Ming. Dinastie Qing.

Ogni blocco di pietra finemente scolpito decorato con draghi o tartarughe collocato in questo sito ricorda eventi rilevanti nelle diverse dinastie che hanno segnato gran parte della storia di questa civiltà. Non senti più l’invisibile camminare per le sale seguendo la voce del tuo maestro e anche il respiro degli imperatori discepoli di coloro che vissero tra il 551 e il 479 prima di noi; Sì, pass rispettato per i turisti. Desideroso di conoscere il sistema di esami utilizzato per selezionare i candidati più talentuosi per i lavori governativi nella Cina imperiale.

Non suonare le campane per annunciare l’inizio di un semestre; Inoltre, sono ancora accompagnati nel loro riposo dai mitici draghi dipinti sugli affreschi dei soffitti, scolpiti sulle grondaie o sui tetti.

All’interno della Sala Dacheng, le attuali migliaia di yuan lasciati dai pellegrini sono forse un segno inconfondibile del legame ancora generato dalle riflessioni confuciane sul continuo cambiamento e flusso della popolazione attuale; O quello e tutti sono così importanti che fanno quello che devono fare quando giocano e come giocano.

Abbiamo superato un cipresso di 700 anni, piantato durante la dinastia Yuan (1206-1368). La leggenda narra che quando il ministro della dinastia Ming Yang Song, noto per i suoi inganni, si avvicinò a lui, un forte vento mosse un ramo di questa pianta e lui alzò il suo cappello di chiffon nero indicando la sua posizione. Così questo albero fu battezzato con il nome Chu Jian: “Discriminatore dell’entourage malvagio”.

Inoltre, accanto alla Yong Bin Hall, c’è un altro albero chiaramente inclinato, che deve il suo nome, si dice, all’imperatore Qianlong, che durante la sua visita personale qui vide una somiglianza con il suo studioso Liu Yong, soprannominato Lu Gu (Gobbo) per via una deturpazione sulla schiena.

Alla fine, è possibile passeggiare tra i pannelli di pietra di Qianlong dove furono incisi 13 classici confuciani scritti durante il regno del suddetto re. Questi 189 monoliti per un totale di 628.000 caratteri sono perfettamente disposti; Sono stati tutti scritti in semplice calligrafia da Jiang Heng e Gong Xing che hanno impiegato 12 anni per completare la trascrizione di lezioni, canzoni e commenti scritti da altri studiosi.

Tuttavia, c’è un barlume di mistero in tutto ciò che questo tempio riflette.

Come può esprimersi con il singolare pragmatismo che dall’Occidente arriva alla Cina contemporanea la filosofia di Confucio in cui non è l’individuo ad avere molto significato, ma la cultura collettiva? mi chiedevo mentre attraversavo i 22 ettari, i nove cortili e le 466 stanze di questo collegio centenario.

Forse la risposta mi è stata data da due gemelli ben vestiti, forse non più di 10 anni, che indossavano camicette Fila, che si sono fermati davanti a un arco commemorativo vetrato eretto nel 1784 per perpetuare gli insegnamenti del vecchio saggio con le figure dell’imperatore Kuinlong (1711-1799). Con tutta la festa richiesta, hanno fatto le loro mosse Taiji mentre la loro madre registrava il momento sul suo cellulare.

Sarebbe una conferma che questa è una cultura che è entrata in tutto il XXI secolo, ma si aggrappa ai pilastri che l’hanno portata qui.