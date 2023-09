TikTok e Billboard lanciano la classifica dei 50 migliori Billboard di TikTok – Billboard

Tik Tok e pittura Giovedì (14 settembre), ha annunciato la classifica TikTok Billboard Top 50, che è nuova Programma Settimanalmente tiene traccia delle canzoni più popolari sulla piattaforma negli Stati Uniti. Il grafico è disponibile per tutti gli utenti TikTok negli Stati Uniti e su Billboard.com.

La Top 50 di TikTok Billboard è la prima Programma Che monitora la popolarità della musica sulla piattaforma di condivisione video. Le classifiche si basano su una combinazione di creazioni, visualizzazioni di video e coinvolgimento degli utenti nella community di TikTok negli Stati Uniti e verranno pubblicate settimanalmente ogni giovedì.

sexyy Red è il primo artista a raggiungere la vetta della classifica, con “SkeeYee” che parte dal numero 1 nella classifica inaugurale TikTok Billboard Top 50 di questa settimana. (Altre tre canzoni di Sexxy Red compaiono anche nel conto alla rovescia di questa settimana.) “Paint the Town Red” di Doja Cat, che è salita al numero 1 della Billboard Hot 100 questa settimana, è la canzone numero 2 della Top 50 su TikTok Billboard. , mentre la popolare canzone di Taylor Swift “August” ha raggiunto il numero due. 3.

“TikTok è già la piattaforma più potente al mondo per la scoperta e la promozione della musica e ogni settimana la nostra appassionata community di fan della musica include brani nelle classifiche. pitturaha affermato Ole Oppermann, responsabile globale dello sviluppo del business musicale presso TikTok. “Quindi per noi era molto logico collaborare con lui pittura Per creare una classifica TikTok Billboard Top 50. Programma “Fornisce un quadro chiaro della musica ascoltata su TikTok e, pertanto, ha iniziato a diffondersi su DSP e altri servizi”.

Oltre ai primi tre successi contemporanei della nuova classifica, “Let It Whip” della Dazz Band – una delle prime 5 hit della Hot 100 nel 1982 – ha raggiunto la top 10 della classifica TikTok Billboard Top 50 di tutti i tempi, insieme ad Along con musica country. Canzoni di Zack Bryan e Tim McGraw e canzoni della leggenda dell’R&B Charlie Wilson e della band emo Pinegrove.

“Siamo lieti di partecipare alla prima lista di pittura “Su TikTok”, ha detto Mike Fan, capo di TikTok. pittura. “In pittura, evolviamo costantemente le nostre classifiche per riflettere il modo in cui i fan interagiscono con la musica e si collegano più profondamente con gli artisti che amano. Vediamo una chiara opportunità per catturare il modo in cui la scoperta della musica su TikTok modella la cultura popolare e siamo orgogliosi di portare questo strumento nel settore, offrendo allo stesso tempo ai brand un nuovo modo di interagire con gli appassionati di musica su larga scala. Non sei il numero 1 finché non sei il numero 1 pittura“.

Da parte sua, la sexy Red vuole ringraziare i suoi fan su TikTok per aver portato la sua musica ai massimi livelli.

Sexy Red ha dichiarato: “Sono così emozionata perché molte delle mie canzoni sono nella Top 50 di TikTok Billboard. Ho sempre saputo che sarei diventata un’artista numero 1, quindi voglio ringraziare tutti i miei fan su TikTok per aver realizzato Carica la mia musica!” “Io sono su TikTok e la gente lo adora.”

Anche la Gamma Entertainment di Larry Jackson sta celebrando il nuovo successo di “Sexyy Red”, che annovera il rapper emergente come una delle sue prime storie di successo dopo la sua uscita a marzo. Jackson L ha detto: pittura Che è “incredibilmente orgoglioso che la canzone di uno dei nostri artisti, sexyy red, abbia debuttato al numero 1 della classifica inaugurale TikTok Billboard Top 50, una classifica che credo avrà un significato a livello di settore insieme a Hot 100 e Billboard 200”. “…E anche avere quattro canzoni nella top 50 di questa nuova lista è impressionante.”

“Come azienda che supporta, coltiva e dà potere ad artisti e creativi indipendenti, crediamo che questo rappresenti una straordinaria introduzione a ciò che verrà in questa era di leader di pensiero imprenditoriale indipendenti come Stan e Jay di Open Shift [el sello de Sexyy Red]Ha aggiunto: “Artisti fieramente indipendenti come Sexy Red, che si avvicinano al campo della nuova musica moderna con un senso di coraggio avventuroso che non si conforma alla norma o al modo tradizionale di farlo”.

Gli utenti TikTok possono trovare il nuovo grafico toccando l’icona circolare nell’angolo inferiore dello schermo nell’app TikTok e toccando il pulsante “Grafici musicali” in alto a destra. Il grafico può essere trovato anche su Billboard.com, che viene aggiornato settimanalmente ogni giovedì.