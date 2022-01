Tre colombiani, del comune di Ocaña, sono stati uccisi nel decimo massacro del 2022

L’Istituto per lo sviluppo e gli studi sulla pace (Indepez) si è registrato questo giovedì Il decimo massacro in Colombia, in cui sono morte tre persone, nel comune di Ocaña, provincia di Norte de Santander.

Secondo un rapporto di Endebase, tre uomini della stessa famiglia sono stati uccisi in Cherkas Road, una zona rurale nel comune di Ocaña che comunica con il comune di San Calixto.

I nomi delle vittime sono Danielle Manzano Martinez, Janel Said Martinez Bayona e Demir Martinez. I dettagli su come si sono verificati gli eventi non sono stati ancora determinati. Danuil e Jannel vengono trovati per primi e poco dopo trovano il corpo di Deimer Martínez.

Nel frattempo, il Mediatore ha emesso un avviso tempestivo AT 034/20 al comune di Ocaña, dove È stata notata la centralizzazione economica, politica e sociale rappresentata dalla seconda città più importante del Norte de Santander per la regione Funge da collegamento con Cesare del Sud e con la città di Cúcuta.

Il decimo massacro è avvenuto nel 2022 📆 Data: 20/01/22

📍Località: Ocaña, North Santander

– INDEPAZ (Indepaz) 21 gennaio 2022

Desi Diaz, difensore civico di Unia, ha respinto i fatti e annunciato l’attivazione di allerte tempestive nella subregione Catatumbo.

Quest’area è utilizzata da gruppi armati come l’Esercito di liberazione nazionale (ELN), l’Esercito popolare di liberazione (EPL), il 33° e il 41° Fronte, nonché dagli ex ribelli delle FARC-EP. EP) per le sue operazioni, portando con sé la controversia sui terreni attualmente in produzione nei comuni limitrofi.

Ocaña ha assistito questo giovedì a un altro evento violento, perché nel settore di Los Arrayanes, al confine con il quartiere di Landia, diversi uomini che viaggiavano in moto sono andati a un tavolo da biliardo e hanno detto che quelli che erano lì dovevano morire e aprire il fuoco indiscriminatamente, uccisione Almeno una persona è rimasta ferita e due persone non identificate sono rimaste ferite, secondo i media locali.

(con info teleSUR)