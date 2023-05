Trova la scia di stelle “selvagge” e antiche

Il James Webb Space Telescope non smette mai di stupire con nuove scoperte che rendono più facile comprendere l’origine dell’universo. Alle meravigliose immagini portate da questo telescopio si aggiunge una nuova scoperta di grande importanza. Con i dati forniti da I ricercatori Webb di Ginevra, Parigi e Barcellona hanno trovato prove di stelle massicce10.000 volte più massiccio del sole, esisteva all’inizio dell’universo.

Queste enormi stelle, soprannominate “bestie celesti”, Esistevano solo 440 milioni di anni dopo il Big Bang. Potrebbero essere la porta per una maggiore comprensione degli attuali fenomeni inspiegabili, ad esempio, perché la formazione delle stelle all’interno degli ammassi globulari è così diversa se si sono formate tutte contemporaneamente all’interno della stessa nube di gas?

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Astronomia e astrofisica. Questa scoperta aiuterà a dimostrare l’esistenza di queste stelle più antiche e come hanno influenzato la formazione dell’universo attuale. Oggi, grazie ai dati raccolti dal James Webb Space Telescope, Pensiamo di aver trovato le prime prove dell’esistenza di queste stelle insolite.“, spiega Corinne Charbonnellautore principale e professore accreditato presso il Dipartimento di Astronomia dell’UNIGE.

Gli ammassi globulari sono gruppi di stelle molto densi distribuiti in una sfera, con un raggio da dieci a cento anni luce. La loro età li ha resi finestre informative per gli astronomi. A studiali, La telecamera a infrarossi di James Webb si è concentrata su GN-z11, una delle galassie più lontane e più antiche conosciute, a 13,3 miliardi di anni luce dalla Terra.

Una volta in posizione, sono state effettuate letture spettroscopiche per misurare le frequenze di luce emesse dai diversi componenti chimici che le compongono. Ecco come è stato rivelato Alti livelli di azoto attorno alle stelle. La forte presenza di azoto può essere spiegata solo con la combustione dell’idrogeno a temperature estremamente elevate, che possono raggiungere il nucleo solo di stelle massicce, come dimostrano i modelli di Laura Ramirez Galeano, una studentessa magistrale del nostro team”, spiega Corinne Charbonnell.

La massa o luminosità di questi giganti dello spazio era tra le 5.000 e le 10.000 volte maggiore di quella del nostro Sole, ma ora si può studiare solo la traccia che hanno lasciato dopo la loro scomparsa. “Gli ammassi globali hanno un’età compresa tra 10 e 13 miliardi di anni, mentre l’età massima delle stelle è di due milioni di anni, quindi sono scomparsi molto prima degli ammassi che si possono osservare oggi. Rimangono solo effetti indirettiha affermato il coautore Mark Gillis, professore di astrofisica all’Università di Barcellona.

Le anomalie dell’abbondanza, come gli astrofisici hanno definito i disallineamenti dei componenti nelle stelle attualmente negli ammassi, possono essere spiegate da stelle massicce che bruciano a temperature molto più elevate, producendo così elementi più pesanti che alla fine sono diventati le stelle più piccole e più comuni di oggi.

La teoria del 2018 lo ha chiarito Stelle massicce avrebbero “contaminato” la nube di gas originaria Durante la formazione di questi ammassi, l’arricchimento delle loro stelle con elementi chimici in modo eterogeneo. Grazie alla tecnica di James Webb, si comincia a vedere l’esistenza di queste stelle massicce. Il team continuerà a studiare l’universo alla ricerca di ulteriori indizi in antichi ammassi globulari.

