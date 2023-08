Un palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane vicino a Nablus

Giovedì, un palestinese di 27 anni è stato ucciso dalle forze di difesa israeliane nell’ambito di un’operazione condotta nell’area di Zawata, a ovest di Nablus, nel nord della Cisgiordania. L’agenzia di stampa palestinese (Wafa) ha dichiarato che il giovane, identificato come Ahmed Muhammad Khalifa, è stato colpito alla testa durante una serie di scontri tra le due parti. E le autorità sanitarie palestinesi hanno confermato la sua morte, e indicato che vive nel campo di Ain Beit Al-Ma, e fonti vicine alla questione hanno indicato che Khalifa era un membro di un gruppo armato, e quindi stava cercando la sua famiglia. Dalle autorità israeliane, secondo le informazioni del quotidiano ‘The Times of Israel’. Le Brigate dei martiri di Al-Aqsa, un gruppo armato palestinese, hanno dichiarato in un messaggio sul proprio account Telegram che Khalifa faceva parte del ramo locale del gruppo nel campo di Ain Beit Ma. Da parte sua, l’esercito israeliano ha spiegato che le forze stavano svolgendo attività vicino a Nablus quando sono state colpite più volte prima di sparare ai sospetti aggressori.