L’Organizzazione Panamericana della Sanità sostiene di garantire la salute delle popolazioni indigene

Il direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, il dott. Garbas Barbosa, ha sottolineato che più di 70 milioni di indigeni vivono nelle Americhe, il sette per cento della popolazione di quella parte del mondo, tuttavia, ha denunciato che devono affrontare enormi disparità per quanto riguarda la salute.

Tra queste disparità, ha indicato l’alta incidenza di malattie non trasmissibili come il diabete e malattie infettive come la tubercolosi, la malaria e il tracoma.

Ha anche affermato che le popolazioni indigene delle Americhe sono colpite in modo sproporzionato dalla mortalità materna e infantile.

In alcuni Paesi, ha aggiunto, il tasso di mortalità materna nelle comunità indigene è sette volte superiore a quello della popolazione generale, e il tasso di mortalità infantile è più che doppio.

Per affrontare questa situazione, ha affermato Garbas, i governi nazionali e locali devono intensificare i loro sforzi per lavorare con le popolazioni indigene per affrontare i determinanti sociali della salute e dell’equità.

I paesi dovrebbero anche riconoscere la medicina tradizionale, incorporare un approccio multiculturale nei sistemi sanitari e garantire la produzione di dati disaggregati per etnia, eliminando così il mascheramento indigeno negli indicatori sanitari.

L’Organizzazione panamericana della sanità lavora con gli Stati membri per migliorare la salute di queste comunità nella regione, aumentare la loro partecipazione alle decisioni relative all’assistenza sanitaria e garantire l’implementazione di servizi sanitari interculturali per migliorare l’accesso a loro.

Nel 2017 la politica etnica e sanitaria è stata approvata all’unanimità e nel 2019 sono stati sviluppati una strategia e un piano d’azione che riconoscono la necessità di un approccio interculturale alla salute.

L’agenzia sanitaria regionale delle Nazioni Unite è impegnata a garantire l’attuazione di una risoluzione sulla salute delle popolazioni indigene, proposta dal Brasile e adottata dalla Settantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità.

La Giornata internazionale dei popoli indigeni si celebra il 9 agosto di ogni anno per sensibilizzare sull’urgente necessità di proteggere e promuovere i diritti di questi popoli.

