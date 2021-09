Un temporale ha ritardato l’inizio della partita dell’Atletico San Luis contro lo Zulus e ha lasciato lo stadio senza luce

La pioggia battente e un temporale a San Luis hanno impedito alla partita di iniziare in tempo e lasciato Alfonso Lastras senza energia.

La partita tra Atletico de San Luis e Tijuana, che puoi goderti esclusivamente attraverso di esso stella +e Le 19:00 non sono iniziate come previsto a causa del forte Un temporale ha causato una pioggia torrenziale e ha lasciato lo stadio Alfonso Lastras senza elettricità.

A pochi minuti dall’inizio del match, una forte pioggia è caduta sull’edificio ed ha impedito alle due squadre di scendere in campo per attuare il protocollo dell’incontro. Poiché la pioggia non è diminuita, è stato deciso che i giocatori dovrebbero tornare nei loro spogliatoi.

Pochi minuti dopo, la gigantesca statua di Valle Dorado è rimasta senza alimentazione a causa di un fulmine caduto nei pressi dello stadio e che ha colpito la fonte di luce dell’edificio Potosi.

Le autorità di Lega Motocross e Protezione Civile hanno atteso che il temporale si fosse calmato per rivedere le condizioni del campo di gioco e hanno deciso che l’impegno potrebbe iniziare con luce ripristinata sul campo.

Local Voice ha annunciato che i procedimenti sarebbero iniziati inizialmente alle 20: 00. La MX League ha successivamente confermato che la partita era stata riprogrammata per quell’ora, tuttavia, ha concesso altri 15 minuti di ritardo per dare ai giocatori il tempo di tornare al caldo.