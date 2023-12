Uno dei telefoni Samsung più economici ha ricevuto, a sorpresa, un nuovo aggiornamento di sicurezza

L'aggiornamento di sicurezza di dicembre è ora in arrivo sul Samsung Galaxy A12 negli Stati Uniti e in Europa.

Samsung Galaxy A12 aggiornato con patch di sicurezza di dicembre 2023

È diventato Samsung Uno dei produttori di telefoni cellulari Android che fornisce il miglior supporto ai propri utentiUna buona prova di ciò è che non solo sta rilasciando l'ultima patch di sicurezza Android sui suoi terminali più recenti; Pubblicazione su smartphone che in teoria non dovrebbero riceverla.

COSÌ, Come confermato dai media SamMobileÈ ora disponibile il Samsung Galaxy A12, uno dei cellulari più economici dell'azienda coreana lanciato sul mercato tre anni fa Ricezione dell'aggiornamento Android di dicembre 2023 in diverse regioni del mondo.

Samsung Galaxy A12 riceve il secondo aggiornamento di sicurezza in due mesi

Anche se il Samsung Galaxy A12 riceveva aggiornamenti di sicurezza semestrali, è stato il colosso coreano a decidere di farlo Rilascia l'aggiornamento Android di dicembre su questo economico terminale 2020Questo diventa il secondo aggiornamento di sicurezza che raggiunge questo smartphone in breve tempo da allora Alcune settimane fa ha ricevuto l'aggiornamento Android di novembre 2023.

In questo modo, l'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2023 sta già arrivando sulle versioni bloccate e sbloccate del Samsung Galaxy A12 negli Stati Uniti con… Versioni firmware A125USQS7CWK5 e A125U1UES8CWL1, rispettivamente E dispositivi commercializzati in Europa Numero di versione A125FXXS4CWK3.

Questi tre nuovi firmware includono la patch di sicurezza di dicembre 2023, che Risolve un totale di 75 vulnerabilità di privacy e sicurezzaRisolve alcuni bug generali scoperti nelle versioni precedenti di One UI e migliora le prestazioni e la stabilità del Galaxy A12.

Se possiedi un Samsung Galaxy A12 e vuoi verificare se hai già ricevuto questo nuovo aggiornamento di sicurezza, ti basterà accedere al Pannello di controllo. Impostazioni Dal tuo smartphone ed entra nella sezione aggiornamento del sistema.

Una volta disponibile, è sufficiente fare clic sul pulsante Scarica e installa Per aggiornare il tuo Galaxy A12 con l'ultima patch di sicurezza Android.

