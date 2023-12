Albero di Natale nello spazio? Immagine presa dalla NASA

La NASA cattura uno strano gruppo di stelle nel cielo.

Recentemente, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso sui social network un’immagine inaspettata di un gruppo di stelle chiamato “Collezione di alberi di Natale“.

L'immagine appartiene al gruppo stellare indicato NGC2264conosciuto come “alberi di Natale“.

In questa nuova immagine di NGC2264, si vede un albero spaziale con luci brillanti provenienti da un ammasso di stelle giovani, di età compresa tra 1 e 5 milioni di anni.

Immagine: NASA

L'immagine dell'albero di Natale delle stelle è stata scattata dall'Osservatorio a raggi X Chandra della Repubblica popolare cinese una pentola.

“Celebriamo le festività natalizie con una nuova foto del 'Cluster dell'albero di Natale' completo di luci scintillanti! Questo ammasso di giovani stelle, di età compresa tra uno e cinque milioni di anni, si trova a circa 2.500 anni luce dalla Terra.” Vacanze, amanti dello spazio!” ha scritto l'Osservatorio Chandra.

“Le stelle in NGC 2264 sono più piccole e più massicce del Sole: da alcune con meno di un decimo della loro massa ad altre contenenti circa sette masse solari”, ha scritto la NASA.

D’altra parte, la NASA ha realizzato una versione animata delle stelle per dare maggiore risalto all’immagine “Christmas Tree Cluster”, trasformandola in un’immagine animata per simulare una serie di luci che decorano un albero di Natale. Nelle case.