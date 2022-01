Venerdì 14 gennaio 2022 (06:30 GMT)

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 gen 2022 – 06:38

LONDRA-LONDRA – Aumentano le pressioni sulle dimissioni del primo ministro britannico Boris Johnson dopo che la stampa ha riferito questo venerdì di due nuovi partiti a Downing Street durante le restrizioni, sebbene i membri del governo abbiano chiesto di attendere l’esito di un’indagine interna.

Affari Esteri della Russia – Mosca – Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha presentato venerdì a Mosca alla stampa le sfide che la Russia deve affrontare nel mondo, dopo un’intensa settimana di negoziati internazionali con Stati Uniti e NATO sulla sicurezza in Europa e Ucraina .

AIE ELECTRICIDAD – PARIGI – L’aumento dei prezzi del gas e dei diritti di emissione di CO2 in Europa ha causato un aumento senza precedenti dei prezzi dell’elettricità nel 2021, quadruplicato rispetto ai cinque anni precedenti in Spagna, Francia, Germania o Regno Unito.

SUPPLY USA – WASHINGTON – Gli scaffali dei supermercati USA sono nuovamente vuoti a causa dell’espansione di Omicron, che ha causato numerosi licenziamenti nelle organizzazioni che coincidono con nuovi problemi nella catena di approvvigionamento.

Djokovic – SYDNEY (Australia) – Il tennista serbo Novak Djokovic era ancora a Melbourne venerdì in attesa che il governo australiano decidesse se annullare il suo visto, mentre la maggior parte degli australiani sostiene questa opzione, nonostante le sue critiche al ramo esecutivo allo stesso volta. per la sua “disastrosa” gestione del caso. Di Rossio Otoya

CINA – PECHINO – Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali, Pechino inasprisce le misure di contenimento di fronte ai rischi di una variante omicron in arrivo in Cina, con informazioni su alcuni casi nelle regioni limitrofe.

Armenia TURCHIA-MOSCA – I rappresentanti speciali di Armenia e Turchia si sono incontrati venerdì mediati dalla Russia per la prima volta in oltre un decennio nel tentativo di normalizzare le relazioni tra i due Paesi, che non hanno mai avuto relazioni diplomatiche a causa del genocidio armeno. nell’impero ottomano.

Parlamento europeo – Roma – Si terranno venerdì a Roma i funerali di stato del defunto presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso martedì scorso, alla presenza dei vertici politici dell’Unione europea e all’affetto dimostrato da molti cittadini.

Presidenza italiana – Roma – All’età di 85 anni, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha tenuto tre volte, gioca le sue carte per realizzare la sua più grande ambizione, che è quella di essere eletto capo di Stato, scopre segretamente il sostegno tra i due partiti da telefono e pubblica un attacco completo. modalità. Scritto da Gonzalo Sanchez.

Governo del Guatemala – Città del Guatemala – Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, sta completando metà del suo mandato di governatore dopo due anni al potere caratterizzati da manifestazioni contro di lui e dalla sua ostilità al vicepresidente Guillermo Castillo e alla gestione della pandemia.

Ecuador Galapagos – Quito – Il presidente ecuadoriano Guillermo Laso ha firmato un decreto per creare una nuova riserva marina nelle Galápagos per proteggere il corridoio migratorio delle specie in via di estinzione, in un incontro in alto mare alla presenza del connazionale colombiano Ivan. Duque, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e le delegazioni di alto livello di Costa Rica e Panama.

