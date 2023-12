Rugby: Per ripristinare il sentimento contro la Spagna, l'Italia ... con il pubblico

Un altro argentino, Tati Castellanos, ha pareggiato per la Lazio al 70' prima che i gol del danese Gustav Isaksen (72') e dello spagnolo Patrick Caparon (84') sigillassero la vittoria.

La partita del Genoa contro la tredicesima classificata diventa presto una trappola per la capolista, una frenesia alimentata dai decibel dei tifosi locali e dai fumi dei razzi. Un'ora, circa otto minuti.

Il club milanese è primo in Serie A (45 punti) e ora è a cinque punti dalla Juventus (2°), che potrà colmare questo divario sabato contro la Roma (6°).

Venerdì l'Inter ha pareggiato 1-1 in casa contro il Genoa nella 18esima giornata di Serie A e i Nerazzurri hanno messo fine a una serie di quattro vittorie consecutive nel campionato italiano.

Un giocatore originario dell'Olympia Quarry, ma che non era una priorità per il club e da allora ha viaggiato in varie destinazioni, giocherà ora nella seconda divisione del Cile.

Questo è il difensore centrale 27enne. José ConadeCome confermato da Versus, Magalens ha raggiunto un accordo per vestire la maglia del Cile fino al 2024.

Magellan ha preso parte alla fase iniziale della Libertadores ed è stato tra i gruppi sudamericani per la stagione 2023, ma il suo anno negativo a livello locale lo ha visto retrocesso in seconda categoria.

L'ultimo club di Cañete a Ciudad del Este ha avuto molta forma in questa stagione poiché ha giocato 27 delle 30 partite della sua squadra in questa stagione. Nel 2022 è stato messo da parte per un periodo significativo a causa di infortuni.

Tra il 2020 e il 2021 è stato a Olympia, in Honduras, quindi questa sarà la seconda volta all'estero per il difensore. Altri club in cui ha giocato sono stati Independiente de Campo Grande, Capiatá, Santaní e Luqueño.

