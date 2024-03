Video: La voragine ingoia due auto e colpisce 36 case a Roma, Italia

Un incidente insolito si è verificato a Roma, capitale d'Italia. momento in questo Una dolina ha inghiottito due veicoli parcheggiati durante la notte in un quartiere popolare.

Nelle foto potete vedere che la dolina era già grande, quindi ci sono voluti alcuni secondi perché le auto cadessero nel vuoto, ecco perché Alcuni curiosi hanno registrato con i loro cellulari quanto accaduto al Quadraro di Roma.

Dimensione di apertura

Questa non è una pausa e, senza dubbio, i proprietari di questi veicoli non lo dimenticheranno per molto tempo. Questa dolina ha un diametro di ca otto metri e 13 metri di profondità, Ciò è confermato dalle immagini poiché le auto sono completamente nascoste.

Altri video diffusi dai media locali, infatti, mostrano una gru che utilizza le due auto coinvolte nell'incidente. Vale la pena chiarirlo eTra loro in quel momento non c'erano persone o animali domestici, quindi non ci sono stati feriti.

Inoltre, altre auto presenti nel parcheggio erano già state rimosse durante le operazioni di recupero. Anche i funzionari La strada è stata chiusa per evitare ulteriori incidenti.

Danni alle case

Le autorità romane hanno anche affermato che le famiglie occupanti dovrebbero essere sfrattate Un edificio vicino alla dolina in quanto erano evidenti alcune crepe e danni strutturali.

Per questo, Sono state evacuate 36 case Al momento di decidere se l’edificio può essere rioccupato o quali misure devono essere adottate per proteggere la vita degli occupanti.

Non è la prima volta che in Italia compare una voragine di queste dimensioni, era già successo nel febbraio 2018, quando una dolina inghiottì parte di un quartiere. È stato necessario evacuare più di 20 veicoli vuoti e un intero edificio.