Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, ha legami con Prometheum preferito dalla SEC

Brevemente La relazione tra il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e Wanxiang Blockchain Labs ha generato un controllo nella comunità delle criptovalute.

Prometheum è considerata la prima azienda di criptovalute certificata SEC e membro di FINRA, sostenuta da Gary Gensler.

Prometheum e Shanghai Wanxiang Blockchain hanno stretto una partnership strategica nel 2018, ma hanno concluso il loro accordo nell’ottobre 2021.

La relazione tra il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e Wanxiang Blockchain Labs, sebbene pubblica da anni, è improvvisamente diventata molto significativa. Questo perché mentre l’industria studia Promethium, che ora è un faro della conformità normativa SEC, Crypto Twitter si è reso conto che la startup è in parte di proprietà di Shanghai Wanxiang Blockchain.

Crypto Twitter è scioccato perché Vitalik Buterin era il capo scienziato di Wanxiang. Non credo che si siano ancora resi conto che Wanxiang ha creato e finanziato la Fondazione Ethereum e i portafogli Vitalik Buterin. Sì CT, va molto più in profondità. https://t.co/PzG45UE7Ys – TruthLabs 💄 (@BoringSleuth) 16 giugno 2023

Ha sollevato le sopracciglia tra la comunità degli asset digitali dopo la testimonianza del co-CEO di Promethium Aaron Kaplan a Capitol Hill, poiché le sue opinioni sulla conformità normativa contraddicevano i punti di discussione di innumerevoli società di criptovaluta e rispecchiavano le dichiarazioni della Securities and Exchange Commission.

Prometheum afferma di essere la prima azienda di criptovaluta ad essere autorizzata dalla SEC e membro di FINRA, un’organizzazione di autoregolamentazione focalizzata sulla finanza. Gary Gensler lo ha approvato come esempio di come dovrebbe essere la conformità normativa per le società di criptovaluta. L’associazione dell’azienda con la Shanghai Wanxiang Blockchain è stata oggetto di un attento esame.

Wanxiang Blockchain Labs è un’organizzazione senza scopo di lucro e un istituto di ricerca con sede in Cina. fu fondato Nel 2015 l Wanxiang Holdings.

L’associazione di Buterin con l’organizzazione risale ai primi giorni di Ethereum. Nel 2015, il CEO di Wanxiang Blockchain Labs, Feng Xiao, Ha stretto una relazione Con Buterin, hanno acquistato Ethereum per un valore di $ 500.000. Il denaro ha aiutato Buterin a pagare gli sviluppatori, secondo un rapporto di Microsoft Ricerca sulla valuta mondiale.

Buterin è stato uno dei numerosi relatori ospiti della Blockchain Week 2016, una conferenza ospitata dalla Ethereum Foundation e Wanxiang Blockchain Labs, che ha visto anche i discorsi del CEO di Circle Jeremy Allaire e del co-fondatore di Ripple Labs Jed McCaleb, secondo lui. sito web dall’evento.

Buterin è stato descritto sul sito web dell’evento all’epoca come il capo scienziato dei Wanxiang Blockchain Labs. Questa affermazione è supportata dalla descrizione del ruolo di Buterin nelle organizzazioni senza scopo di lucro sito web. Separatamente, Buterin è descritto come co-fondatore di un’organizzazione senza scopo di lucro su Facebook.

Né Wanxiang Blockchain Labs né Ethereum Foundation hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento Decodificare.

Promethium ha stabilito una partnership strategica e un accordo di sviluppo congiunto con Shanghai Wanxiang Blockchain anni dopo, nel 2018, secondo un deposito presso la SEC. L’accordo ha dato a Promethium l’accesso a “risorse tecnologiche, contatti industriali, [y] capitale intellettuale” a Wanxiang, aggiungendo che le organizzazioni si impegnano a condividere le risorse.

Promethium ha finalmente concluso il suo accordo con Shanghai Wanxiang Blockchain nell’ottobre 2021, ha riferito Kaplan di Prometheum in una testimonianza scritta preparata per il Comitato per i servizi finanziari della Camera la scorsa settimana. Secondo Kaplan, un anno dopo divenne chiaro che “il co-sviluppo non era possibile”.

“Wanxiang e le sue affiliate non hanno accesso a nessun codice, tecnologia, software o ecosistema di Promethium”, ha scritto, aggiungendo che il codice dell’azienda è stato sviluppato internamente. Promethium è orgogliosa di essere un’azienda nata e cresciuta negli Stati Uniti.