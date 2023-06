Un CEO di Binance potrebbe essere chiamato a testimoniare in Brasile su presunti schemi piramidali

Il manager di Binance Brazil, Guilherme Haddad, potrebbe essere chiamato a comparire davanti al parlamento brasiliano in un’indagine su presunti schemi piramidali in corso nel paese. La richiesta di convocazione odierna è stata presentata dal deputato Alfredo Gaspare La votazione si svolgerà martedì prossimo.

secondo Traduzione del sito di notizie brasiliano Portale BitcoinSe il voto avrà luogo, Haddad affronterà la Camera dei deputati brasiliana, che è la camera bassa del Congresso.

La notizia di oggi arriva nel mezzo di un massiccio giro di vite normativo multinazionale sul più grande scambio di criptovalute del mondo. Binance è stato sotto i riflettori delle autorità negli Stati Uniti, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, insieme al Brasile.

Le autorità del paese sudamericano hanno spiegato che l’intento della citazione deriva dal fatto che la società deve affrontare il controllo delle autorità di regolamentazione in diversi paesi. In Brasile, anche Binance è sotto inchiesta per aver offerto prodotti non autorizzati sul mercato dei derivati, un problema iniziato nel 2020, secondo un giornalista di Portale Bitcoin Saori Onorato.

Binance non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento Decodificare.

Guilherme Haddad è il CEO di Binance Brasile dalla fine del 2022 ed era imparentato con suo zio, Fernando Haddad, l’attuale ministro delle finanze del Brasile. Tuttavia, per Honorato, la relazione non dovrebbe incidere sulle indagini.

disse Onorato Decodificare Il Brasile ha istituito una commissione speciale per indagare sugli schemi piramidali finanziari che coinvolgono criptovalute. Il gruppo aveva già “invitato” la società a fornire spiegazioni e, sebbene il Congresso abbia affermato di “non essere contro Binance”, ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza.

CVM, l’equivalente brasiliano della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, ha fatto pressioni su Binance affinché smetta di offrire prodotti future su Bitcoin ai clienti brasiliani, secondo un precedente rapporto di Portale Bitcoin.

Secondo Binance, è attualmente coinvolta in una battaglia legale contro l’ex processore di pagamenti brasiliano Capitual rapporti A presa. EIl caso include una sospensione del prelievo di 20 giorni da Binance, che Capitual sostiene sia contraria alle regole della banca centrale. Ciò ha portato al congelamento di 450 milioni di reais brasiliani (circa 94 milioni di dollari). Il tribunale adito ha respinto la richiesta di Binance di sbloccare i fondi il 18 maggio.