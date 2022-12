WhatsApp porta 20 nuove emoji su Android

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta progettando 21 nuove emoji per la piattaforma e riprogettando 8 già presenti.

nuovo Modernizzazione Dalla versione di prova di Il Whatsapp per i dispositivi Android Porta con sé un totale di 21 nuovi emoji Che gli utenti di questo sistema operativo saranno disponibili per i test prima del suo lancio ufficiale come parte del prossimo pacchetto di notizie.

Secondo la pagina ufficiale di WABetaInfo, che ha segnalato questa novità a Transcript un test da un’applicazione Servizio di messaggistica istantanea, questo Modernizzazione Includerà anche una riprogettazione di alcuni degli emoji esistenti, a cui verrà data una nuova estetica all’interno un programma.

Come si può vedere dagli screenshot forniti da sito webnon tutto emoji Il nuovo o quello che avrà un’estetica diversa sarà dalle espressioni facciali o avrà a che fare con gli stati d’animo, ma principalmente saranno animali, piante, simboli e alcune parti del corpo.

La versione beta di WhatsApp per Android avrà 21 nuove emoji per gli utenti. (WABetaInformazioni)

Inoltre, è già noto quali saranno i nomi di questi nuovi emoji e tra quelli che attraversano emozioni o Mood is first, face speed (rappresenta un rapido movimento ai lati), nuovi colori di cuori (azzurro, grigio, rosa), batti il ​​cinque (sia con la mano destra che con la sinistra) in tutte le versioni di tonalità della pelle disponibili.

D’altra parte, quelli che si riferiscono a gli animali L’argento è un’emoji che mostra un alce, un asino, un corvo (in uno stile simile a quello della testa di un piccione), un’oca, una medusa, ali bianche, una pianta particolare, zenzero, un pisello o piselli in alcuni paesi .

Altri emoji per Il Whatsapp associato alla rappresentazione delle cose e lettera o simbolo Speciali. Secondo WABetaInfo si tratta di ventagli cinesi, un pettine, una maracas, un flauto, un gettone speciale all’interno di una scatola viola e infine un gettone WIFI Dentro una scatola grigia.

Gli utenti potranno utilizzare le nuove emoji per i loro messaggi solo se dispongono di una versione di prova dell’app disponibile. Il lancio ufficiale non ha ancora una data precisa. Fotografia: Andrew Kelly/Reuters

Per quanto riguarda le versioni rimasterizzate di alcuni emojiQuesto processo è stato implementato in otto attualmente disponibili nell’ambito del sistema Il Whatsapp usalo prima Le persone.

Tra queste nuove versioni di emoji Puoi trovare tre diverse versioni di due persone accanto a un cuore (Maschio e uomo, Bacio maschio e maschio, Femmina e maschio), oltre a introdurre una nuova forma di persone che si tengono per mano (Donna e uomo, Due uomini e due donne) .

gli unici emoji A rappresentare le espressioni facciali e gli stati d’animo ea ricrearli sono quelli con gli occhi pieni di lacrime e uno con le lacrime agli occhi di gioia.

Anche se questa è una versione aggiornata beta affiliato Applicazionela versione completa a disposizione di tutti utenti Introdotta una modifica riguardante il suo stile e il font visibile sullo schermo di uno qualsiasi dei dispositivi in ​​uso, siano essi iOS anche Android.

L’applicazione apporta modifiche al tipo di carattere predefinito.

Obiettivola società dietro lo sviluppo dell’app di messaggistica, ha confermato a infobae Quel “c’è già stato un leggero cambio di linea”, cosa che si sta implementando poco a poco in tutti i dispositivi Android S iOS in diverse sezioni della piattaforma.

Sebbene non ci siano ulteriori dettagli su altre mod in fase di sviluppo o pianificate Applicazione Messaggi, queste due modifiche dovrebbero arrivare gradualmente il giorno successivo Modernizzazione affiliato un programma nei mesi successivi.

