3 segni zodiacali hanno bisogno di spazio nelle loro relazioni durante la luna in Bilancia

Luna in Bilancia dall’11 al 13 agosto Porta un desiderio di riflessione personale e distanziamento sociale per i segni dello zodiaco Gemelli, Bilancia e Sagittario.

Ciò significa che Non vorranno uscire con gli amici o anche con gli amanti. Hanno bisogno di questo tempo per loro stessi.

Notizie correlate

Siamo tutti arrivati ​​a credere che cose come “il bisogno di spazio” quando si tratta delle nostre relazioni siano l’inizio della fine.

Come se il bisogno di un po’ di spazio per noi stessi si trasformasse inevitabilmente in un bisogno di sempre più spazio, fino a quando l’intera relazione si dissolve nel nulla.

poche volte Rispettiamo Il “bisogno di spazio” del nostro partner, infatti, ne abbiamo paura, deduciamo che automaticamente Non sono più interessati a fare coppia con noi.

Se riusciamo a toglierci di mezzo e capire solo che il bisogno di spazio non riguarda sempre noi, ma Dalla parte che lo ha richiesto; Siamo solo umani e ci sono momenti in cui abbiamo semplicemente bisogno di stare da soli o concederci un po’ di “tempo libero” Semplicemente esistono senza la costante consapevolezza di essere ‘noi’.

La Luna in Bilancia stimola il nostro bisogno di trovare il nostro spazio all’interno delle nostre relazioni amorose. A volte questo va bene e ci troviamo supportati dai nostri partner, altre volte ci sentiamo sulla difensiva e sull’offensiva, solo perché i nostri cari vogliono una vita che non sia legata alla relazione, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Tra l’11 e il 13 agosto vedremo 3 segni zodiacali che interagiscono specificamente con questo “bisogno di spazio”. Quei segni sono:

Segni zodiacali che hanno bisogno di spazio nelle loro relazioni durante la Luna in Bilancia dall’11 agosto al 13 agosto 2021:

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Sei un buon partner e quando vuoi mostrare impegno, fai del tuo meglio, ma ecco il problema: Non vuoi sempre mostrare sforzo.

Questo non significa che non sei interessato al loro partner, ma significa che desideri ardentemente il tuo tempo da solo e a volte ti rende così arrabbiato che non sai come affrontare le richieste del tuo partner. È come se potessi arrivare a un certo punto prima che la paura prenda piede e finisci per non essere soddisfatto dell’impegno.

Non capiscono perché vuoi stargli lontano e non capisci come non riescano a capire una richiesta così piccola.

Vedete, questo può andare molto facilmente nella direzione sbagliata se uno di voi non parla e non si stabilisce Le regole sono chiare e con termini univoci.

Puoi avere il tuo spazio, Gemelli, ma Dovrai comunicarlo in un linguaggio semplice, senza che il tuo partner si senta abbandonato.

Può funzionare solo su di te assicurandoti che entrambe le parti lo capiscano Riguarda lo spazio personale, non l’amore morente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tu sei quello che vuole spazio nella relazione, e l’unica ragione per cui lo hai è che non vuoi dimenticare chi eri prima di creare questa coppia.

Questo sarebbe molto offensivo per il tuo amoreMa questo è perché il suo ego ostacola la sua comprensione di te.

Pensa di essere un’estensione di te stesso, e questo è il caso degli innamorati; Devono giurare eterna lealtà e impegno per essere l’uno in faccia all’altro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo si chiama idealismo. Hai scelto l’ideale come una storia d’amoreE questo è un altro motivo per trovarlo Più difficile ottenere lo spazio di cui hai bisogno.

Anche se non vuoi assumerti la responsabilità di dover rassicurare il tuo partner che questa non è una cosa terribile, non vuoi nemmeno lasciarlo in sospeso.

Non lasciare che questo si trasformi in un’esperienza di risentimento, uomo Bilancia. Se ti prendi cura di te, spiega tutto in modo che ti sia concesso il tuo spazio, Sapendo che tutto va bene nella relazione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai sempre desiderato lo spazio, in qualsiasi relazione, ma riesci a gestirlo quando sei una coppia Per qualcuno che ha un disperato bisogno di allontanarsi da teAnche se è solo Temporaneamente? Sei indipendente, ma anche arrogante e stai per provare la tua medicina dall’11 agosto.

Certo, lo accetterai quando il tuo partner ti dirà che vuole un po’ di tempo, Ma ti darà fastidio.

Sei così abituato a prendere le decisioni che non ti aspetti mai che qualcun altro venga prima, e la verità è che il tuo partner Richiede un po’ di tempo libero, questo potrebbe significare un po’ di tempo da te, Sagittario.

Sei una meraviglia e una benedizione ma anche Puoi essere cattivo e aggressivoE anche se questo non diminuisce la tua capacità di essere amato, lo è certamente prendi le persone da teAnche se significa che hanno solo bisogno di spezzare il Sagittario.

Chi ama il Sagittario lo sa chi vive nella tua mente A volte si consiglia di fare marcia indietro. Pertanto, i partner Sag hanno spesso bisogno di spazio.