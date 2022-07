5 TV 4K per giocare a un prezzo competitivo nel Prime Day 2022

In passato, le smart TV erano molto più costose di oggi, ma ora quel prezzo è aumentato con il progresso della tecnologia. E questa tecnologia rende facile giocare in 4K, che fino a pochi anni fa era adatto solo a budget elevati.

TV 4K Non solo ti darà un’immagine più chiara e vibrante grazie al contrasto e alla luminosità, ma ti darà anche un’immagine Sarà un investimento, non una spesa.. Inoltre, vengono sviluppati sempre più giochi attuali per far emergere tutto il loro potenziale con questa risoluzione.

Riesci a immaginare di guardare un film o una serie su uno schermo 4K? E non stiamo nemmeno parlando di giocare! Quindi, se devi acquistare un solo prodotto durante il Prime Day 2022, dovrebbe essere una Smart TV QLED.

Anche se non ce ne sono molte, ci sono alcune offerte con caratteristiche molto interessanti. prossimo Ti lasciamo con cinque TV 4K per giocare a un prezzo competitivo nel Prime Day 2022.

Samsung 43Q60A

Questa è SmartTV Ha una diagonale di 43 pollici, una risoluzione 4K e uno schermo QLED. Ottimo per giocare in soggiorno o in camera da letto. Una delle offerte più interessanti di Amazon Prime Day 2022 se stai cercando una buona TV per goderti al meglio i tuoi giochi preferiti.

Alimentato da processore QLED 4K con intelligenza artificialeche converte e migliora la qualità dell’immagine e del suono in tempo reale indipendentemente dalla fonte dell’originale. Ti dà anche il 100% di volume del colore grazie alla tecnologia inorganica Quantum Dot.che converte la luce in oltre un miliardo di colori a qualsiasi livello di luminosità.

anche, Include Quantum HDR10+che mette in risalto dettagli e contrasto in modo da poter sperimentare tutta la potenza di ogni immagine. Completalo con Q-Symphonyche combina l’audio della tua TV con il tuo altoparlante per goderti l’audio surround.

anche cFunzionalità multi-display, Motion Xcelerator Per un quadro più chiaro, Tizen e molti altri assistenti vocali integraticome Alexa, Google Assistant e Bixby.

CHIQ U50G7PF

Questa smart TV è del marchio CHIQ Presenta un design coinvolgente senza cornice per godere appieno del diametro di 50″., un grande dipinto che non sembrerebbe possibile per il suo prezzo. ma grazie Offerte Amazon Prime Day 2022.

Il suo più grande orgoglio è il suo controllo vocale a mani libere Un ricevimento ampio e lungo. Questo televisore è sensibile ai suoni provenienti da qualsiasi direzione, offrendo un’esperienza di controllo a mani libere da qualsiasi punto della casa.

Per quanto riguarda la foto, Dispone della tecnologia di decodifica Dolby Vision e 4K HDR10 Fornisce le luci più luminose e le ombre più scure. Questo ti permette anche di vedere più dettagli.

Grazie ai potenti algoritmi di CPU e AI, Analizza e regola automaticamente la qualità dell’immagine da un oggetto all’altro. Otto funzioni di elaborazione delle immagini sono combinate con un software professionale di correzione degli errori per migliorare l’esperienza visiva con una qualità dell’immagine più realistica.

Hisense 50A6EG

Il marchio Hisense ha dimostrato che non devi scuotere il portafoglio per ottenere una TV di fascia alta o media, poiché offre hardware davvero impressionante a prezzi molto ragionevoli. E nel Prime Day 2022, questi prezzi scendono ulteriormente per diventare più attraenti.

Il suo design minimalista presenta un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Per quanto riguarda il contatto, Ha quattro ingressi HDMI e due porte USB (Uno è USB 3.0) e l’altro connessioni fisiche; Trovalo in modalità wireless Wi-Fi e bluetooth.

Per un’ottima risoluzione 4K, Aggiornamento 4K Migliora la definizione del contenuto che vediamo indipendentemente dal fatto che la sua fonte sia inferiore. Anche lei ha Riduzione del rumore digitale Per godere di movimenti più precisi e fluidi, che è molto importante durante il gioco.

In termini di suono, ha tecnologie avanzate come Dolby Atmos e DTS Virtual: X. Per fornire un’esperienza più coinvolgente e pulita, anche se puoi integrare la TV con un buon tipo soundbar.

Xiaomi Smart TV P1

Questa TV intelligente Ha uno schermo da 55 pollici di diagonale, un pannello VA compatibile con Dolby Vision, HDR10 + e risoluzione 4K.. Si distingue per la profondità delle zone scure dell’immagine, molto superiore ad altri modelli in questa fascia di prezzo grazie all’Edge LED.

Funziona su Android 10.0 Grazie ad esso, puoi goderti più di 700.000 film e programmi e scaricare più di 5.000 applicazioni dal Google Play Store. App già installate come Amazon Prime Video, Netflix, Chromecast e molte altre completano il pacchetto totale.

Quando si lavora con Android, Integra Google Voice Assistant e vanta Chromecast e Miracast Integrato per lo streaming di contenuti dal dispositivo mobile alla TV. Supporta Dolby Audio e DTS-HD E ti permette di controllare quello che vuoi con il telecomando bluetooth a 360 gradi.

E se hai una casa intelligente, Puoi usare la tua voce per creare l’ambiente di vita perfetto grazie a MIHOME: Regola la temperatura ambiente, l’illuminazione o controlla altri dispositivi collegati.

Samsung 65Q68A

Se vuoi giocare in grande, al massimo, se per qualche motivo i volumi precedenti sembravano piccoli, se sei arrivato a tanto, stai cercando la grandezza, è esattamente quello che troverai con esso Questa Smart TV Samsung ha un fantastico schermo da 65 pollici.

Ovviamente, per la qualità e le dimensioni del pannello, è l’ideale se vuoi guardare serie o film nel tuo salotto come se fossi al cinema, con la massima qualità dell’immagine, con i colori più vivaci e neri veri. Questo include anche il lusso con cui giocare, ovviamente.

C’è solo un difetto che può essere impostato, ed è questo Non contiene HDMI 2.1L’assenza è fondamentale se vuoi che giochi con l’ultima generazione di console, che si tratti di PlayStation 5 o Xbox Series X, che hanno bisogno di quello standard per offrire le massime prestazioni visive. Tuttavia, è una scelta eccellente per le console di generazione precedente..

Ricorda, puoi ottenere il massimo dalle tue offerte Amazon Prime Day 2022 senza far piangere il tuo conto bancario con loro Suggerimenti e trucchi per risparmiare e acquistare meno. Felice shopping!