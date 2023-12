Da gennaio 2024 questi cellulari non saranno più compatibili con WhatsApp | tecnologia

Al giorno d’oggi è normale che tutte le applicazioni ricevano aggiornamenti per offrire nuove funzioni e migliorare le prestazioni. Tuttavia, per funzionare richiedono un sistema operativo specifico e, se non disponi di un sistema operativo, non potrai utilizzare l’app sul tuo dispositivo.

WhatsApp È una delle applicazioni più utilizzate, perché in questo modo gli utenti possono inviare messaggi, foto, video, effettuare chiamate, ecc. Ma quando verrà rilasciato il nuovo aggiornamento, smetterà di funzionare su alcuni telefoni cellulari.

Vale la pena notare che l’applicazione Meta Di solito avvisa in anticipo i propri utenti dei telefoni che non saranno più compatibili con i prossimi aggiornamenti. In modo che le persone possano, eventualmente, aggiornare il proprio sistema operativo o sostituire l’app con altre app di messaggistica.

Entro gennaio 2024 i dispositivi supportati da WhatsApp dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Telefoni con sistema operativo Android 5.0 e versioni successive.

Telefoni con iOS 12 e versioni successive.

Telefoni con KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2.

Per toglierti ogni dubbio, Vi mostriamo l’elenco completo dei dispositivi su cui non è più possibile utilizzare l’app di messaggistica, Secondo il portale “Ummah World News”.

Huawei

Huawei Ascend Compagno Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2

LG

LG Optimus L3 II Duo LG Optimus L5 II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Doppio LG Optimus L7 doppio LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L2II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG procede LG Lucido 2 LG Optimus F7

SAMSUNG

Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace2 Samsung Galaxy S3 Mini Samsung Galaxy Trend II Custodia Samsung Galaxy X2

ZTE

ZTE V956-Umi X2 ZTE Grand S Flex ZTE Gran Nota

i phone

iPhone 6s iPhone SE iPhone 6s più

Altri

SonyXperia M Lenovo A820 Fi F1THL W8 Wiko Sync Five Wenko il Cavaliere Oscuro Archos 53 Platino

“El Tiempo” dalla Colombia/GDA