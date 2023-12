Il Museo Minerale rimane aperto come spazio di incontro e apprendimento – El Sol de la Laguna

Per il resto dell’anno, ad eccezione del 24 e 25 dicembre, Industrias Peñoles manterrà aperte al pubblico le strutture del Museo Minerale, affinché possa continuare a svolgere la sua funzione di spazio di incontro e apprendimento.

Sono trascorsi più di 16 anni da quando la Società Mineraria e Metallurgica ha aperto questo centro museale, dove vengono costantemente sviluppati vari programmi in termini di servizi educativi, diffusione della scienza, della tecnologia e delle arti, nonché integrazione.

Secondo quanto riferito, durante il resto delle festività natalizie, i visitatori potranno completare una serie di divertenti sfide con le informazioni e i materiali che troveranno nelle varie sale del museo.

Con questa dinamica potranno conoscere i minerali, i loro usi e applicazioni nelle mostre permanenti, conoscere gli alberi regionali nella mostra temporanea e ricevere in dono la partecipazione. Verrà donata una moneta da collezione a coppia, mentre le famiglie di tre o quattro persone ne riceveranno due.

L’edificio che ospita il Museo Mineralogico risale al 1901 ed è iscritto nell’elenco del patrimonio industriale del Messico. Comprende nove sale permanenti per le scienze della terra, l’estrazione mineraria, i minerali e lo sviluppo sostenibile e una sala espositiva temporanea.

Le sue mostre sono presentate in vari modi, attraverso collezioni, fotografie, video, giochi interattivi utilizzando tablet e schermi, nonché animazioni a 360 gradi per gli spettatori.

L’ingresso al museo è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Si trova al 3200 Laguna Boulevard, nel quartiere Metalúrgica, e l’ingresso si trova in via Comonfort, all’altezza della rotonda della miniera.

L’orario di servizio generale è dal lunedì al venerdì dalle nove del mattino all’una del pomeriggio e dalle tre alle sei, e il sabato dalle nove all’una. Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 871-729-5500 e gli interni 7671 e 7032 o consultare su Facebook @MuseoDeLosMetales.