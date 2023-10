7 app popolari stanno per essere aggiornate per funzionare meglio sui telefoni pieghevoli

Le seguenti app funzioneranno in modo diverso su un telefono cellulare pieghevole per sfruttare al massimo il suo schermo.

Se possiedi un cellulare a conchiglia, puoi goderti la versione “potenziata” di queste app

Sempre più persone utilizzano telefoni pieghevoli, come il Motorola Razr 40 Ultra o il Samsung Galaxy Z Fold5. Lo schermo di questi dispositivi è più grande, poiché possono essere allargati, facendo spazio a più spazio, come se fosse uno schermo Onda. Per sfruttare l’aumento di dimensione, Google ce lo mostra sul suo sito Blog Come cambieranno le prossime sette app?

gmail

Gmail è una delle applicazioni di posta elettronica più utilizzate al mondo. Ha più di 10.000.000 di installazioni, solo sul Play Store, quindi è necessario Saranno riprogettati in modo che gli utenti di telefoni cellulari pieghevoli possano beneficiare del loro servizio E tutti i trucchi della posta elettronica di Google.

Ora puoi Apri collegamenti o allegati mentre visualizzi l’e-mail originale. Quando fai clic su un collegamento o un file, verrà visualizzato nella metà destra dello schermo e potrai continuare a leggere l’e-mail a sinistra. Nello stesso modo, Sarà possibile controllare la larghezza di ciascunotrascina la linea di divisione originariamente posizionata al centro dello schermo.

documenti Google

Continuiamo a utilizzare Google Apps, insieme a Documenti. La modifica dei documenti diventerà più semplice, consentendoti di farlo Visualizza il cursore, come se stessi utilizzando un mouse E Rendi la barra degli strumenti più visibile.

Ingrandire

Questo amplierà l’area in cui appare il tuo interlocutore, mentre potrai vederti nell’angolo destro, Se il tuo cellulare è distribuito. I controlli rimarranno bassi. Inoltre, grazie alle caratteristiche di questi terminali, possono essere trasportati più facilmente mentre si effettua una chiamata.

Adobe Acrobat Reader

L’applicazione Adobe ti consentirà di farlo Separare i documenti a metàProprio come con Gmail. Inoltre, sarebbe possibile Visualizza un documento su una metà mentre utilizzi un’applicazione diversa sull’altro lato.

Casella di consegna

L’applicazione del servizio di archiviazione cloud è stata ottimizzata per i terminali pieghevoli, il che ti consentirà di fare proprio questo Imposta la visualizzazione sul tuo cellulareperché si espanderà automaticamente in modalità a schermo intero, se viene visualizzato.

Evernote

È un’app per prendere appunti e scrivere manualmente documenti. Se utilizzato su un dispositivo con queste funzionalità, Lo schermo verrà visualizzato in dimensioni espanse, molto simili alla versione per PC. Le note verranno visualizzate sul lato sinistro e potrai modificarle sul lato destro. Sarà comunque possibile cambiare direzione ogni volta che lo vorrai.

Todoist

Abbiamo terminato questa lista con Todoist. È una delle migliori app per scrivere compiti. La versione a schermo intero ti consentirà di farlo Trova e leggi le note più facilmente.