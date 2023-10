Google sta lanciando una nuova beta di Android 14 QPR1 volta a correggere i bug

Google ha rilasciato Android 14 QPR1 Beta 2.1, un aggiornamento volto a risolvere i bug riscontrati nella versione precedente.

Android 14 è l’ultima versione disponibile del sistema operativo di Google

Google ha rilasciato la prima beta di Android 14 QPR1 poco dopo l’arrivo della versione finale di Android 14. Questo Aggiornamento trimestraleChe arriverà per primo sui Pixel, mira a introdurre nuove funzionalità che non sono arrivate in tempo per essere incluse nella versione originale di Android 14. Ora, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento Basato su questa versione.

Android 14 QPR1 Beta 2.1È ora disponibile per il download sui dispositivi della serie Google Pixel e sarà disponibile su più dispositivi Miglioramenti delle prestazioni E risolvi gli errori nella versione precedente. Rivediamo tutte le novità.

È ora possibile scaricare Android 14 QPR1 Beta 2.1

Android 14 QPR1 Beta 2.1 è Aggiornamento minore, che risolve un piccolo numero di bug riscontrati nella puntata precedente. Tuttavia, alcuni problemi sono importanti. L’elenco delle modifiche è disponibile di seguito:

Sono stati risolti i problemi con l’autenticazione biometrica, ad esempio un problema che a volte impedisce l’attivazione del sensore di impronte digitali sotto il display mentre sono abilitate le funzionalità di visualizzazione sempre attiva.

Risolto il problema per cui, in alcuni casi, dopo aver cambiato la scheda SIM sul dispositivo, il dispositivo non era in grado di connettersi al servizio cellulare.

Sono stati risolti diversi problemi che incidevano sulla stabilità e sulle prestazioni del sistema.

L’aggiornamento raggiungerà automaticamente tutti i dispositivi già registrati Programma beta di Android È compatibile con questo aggiornamento.

Allo stesso modo, chi non vuole aspettare l’arrivo dell’OTA può installare manualmente l’aggiornamento scaricando il pacchetto corrispondente da Pagina degli sviluppatori Android. E così ricordiamo Elenco dei modelli compatibili Con questo aggiornamento:

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

GooglePixel Fold

Tavoletta GooglePixel

Google Pixel 7 e 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 6 e 6 Pro

Google Pixel 6a

Google pixel 5a