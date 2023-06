Al prezzo più basso, il Mac mini M2 Pro, il computer compatto di Apple per utenti esigenti

Poiché utilizza processori Apple, il Mac mini è diventato un computer molto interessante per più utenti, in quanto si rivolge sia a persone con un uso domestico primario sia a coloro che hanno bisogno di più potenza per svolgere i propri compiti. Ma mac mini m2 pro È la soluzione per chi cerca un computer desktop compatto e di grande potenza. È in sconto su Amazon al suo prezzo più basso storico di 1.419€.

Mac Mini Desktop Apple 2023 con CPU chip M2 Pro a 10 core e GPU a 16 core: memoria unificata da 16 GB, storage SSD da 512 GB, Gigabit Ethernet

Acquista computer Mac mini M2 Pro al miglior prezzo

Ad un prezzo di vendita consigliato di € 1.569 nell’Apple Store ufficiale e presso i fornitori autorizzati, può essere acquistato con uno sconto del 10%, che rappresenta 150 euro di scontoMac mini M2 Pro, è rimasto al suo prezzo minimo storico di 1419 euro.

Il Mac mini in questo rendering ha il chip M2 Pro, che si distingue per la sua integrazione CPU a 12 core e GPU a 19 core Con una grafica fino a 2,6 volte più veloce per l’editing video o la modellazione 3D. È accompagnato da 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD di archiviazione interna.

lei ha Potente motore multimediale che supporta video H.264, HEVC e ProRes, quindi è una buona attrezzatura per l’editing video. È possibile collegare fino a tre monitor e include un sistema di raffreddamento avanzato per mantenere buone prestazioni e connettività wireless Wi-Fi 6E e quattro porte Thunderbolt 4 (USB-C), oltre a Ethernet, due porte USB-A, HDMI e un jack per cuffie.

