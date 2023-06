Il co-creatore di Sonic è stato condannato a due anni e mezzo di carcere

Il progetto aveva utilizzato informazioni riservate per arricchirsi in modo fraudolento.

Yuji Naka durante la sua permanenza in Square Enix

Yuji Naka, uno dei leggendari designer di SEGA che ha dato vita a Sonic, sta affrontando una punizione Due anni di carcere e una multa di oltre 170 milioni di yen (poco più di 1 milione di euro) per un caso d’uso Square Enix all’interno per cui si sarebbe arricchito fraudolentemente negli ultimi anni. Naka si è dichiarato colpevole lo scorso marzo e potrebbe subire le dure condanne richieste dall’accusa.

Mentre la difesa di Naka afferma di aver “visto per caso Informazioni che non sono correlate al tuo lavoro” (attraverso Eurogiocatore), l’ufficio del pubblico ministero indica che uno dei genitori di Sonic “Nessun segno di rimorso” Quando è stata rilevata la frode.

Il padre di Sonic si sarebbe arricchito in modo irregolare

Yuji Naka, arrivato in Square Enix nel 2018 dopo aver interrotto i legami con SEGA, oltre a sviluppare Catastrophe Balan Wonderworldè stato fecondato in modo irregolare Informazioni privilegiate sulle prossime uscite di Square Enix. Naka è stato arrestato due volte alla fine del 2022 dopo aver acquistato azioni di Aiming per un valore 2,8 milioni di yen Prima che fosse annunciato che il gioco per cellulare Dragon Quest era stato sviluppato da questo sviluppatore giapponese e dopo l’acquisto di azioni ATeam vale la pena 144,7 milioni di yen Prima di apprendere della sua partecipazione a Final Fantasy 7: The First Soldier.

Yuji Naka si è dichiarato colpevole nel marzo di quest’anno e potrebbe affrontare il carcere e una multa quando il giudice che presiede il caso emetterà la sua sentenza. 7 luglio. Ciò che sembra chiaro è che la carriera del creatore di Sonic nell’industria dei videogiochi è finita, mentre il porcospino blu sta preparando un nuovo film e altri contenuti per Sonic Frontiers.