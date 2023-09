Alla partita di rugby svoltasi in Italia sono state ammesse 62 persone

Rodrigo Contreras è responsabile della staffetta del rugby. Da Madrid. Laureato in giornalismo presso l’Università Complutense. Si è diplomato in radio a Catena File, dove si è specializzato



Giornalismo sportivo. Lì, è un collaboratore di rugby per Deportes Cope e El Partidazo de Cope. Narratore e commentatore di rugby per Teledeporte (dove ha diretto e presentato per due stagioni il programma Pasión rugby), Intereconomia e La Liga Sport. Nel 2015 ha fondato la divisione rugby di El Confidential. Da 9 stagioni è direttore e conduttore di un podcast specializzato nel mondo ovale, Tercer Tiempo Rugby, dove ha presentato i grandi della palla ovale come Brian O’Driscoll, Juan Ftes Lobe, Hugo Porta, Sergio Paris e Agostino. Pichot è morto. È stato professore di giornalismo sportivo al Cobb Institute per 8 anni. Oltre allo sport, se ami la musica, ogni sera avrai un appuntamento radiofonico nel programma RockFM Motel.





