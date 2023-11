Altri benefici scesero dal cielo Economia

“Qui non cadono interessi dal cielo”, afferma Gonzalo Gortázar, CEO di CaixaBank. mi sento confuso. L’aumento dell’utile netto (3.659 milioni, in aumento del 48,1%) è dovuto principalmente al margine di interesse, cresciuto del 60,7%, a 7.364 milioni, pari a tre quarti del margine lordo (che comprende anche le commissioni).

Il margine di interesse replica principalmente l’aumento dei tassi di interesse. Una decisione esterna all’entità, non correlata alla sua maggiore efficienza, tecnologia o competenza, che si traduce in un miglioramento più moderato dei costi operativi (aumento del 5,2%).

La prova che si tratta di benefici derivanti dalla politica monetaria sempre più restrittiva perseguita dalla Banca Centrale Europea in quel periodo, e non di una virtù per le entità, è che il tono di ciascuno era simile, con differenze logiche a seconda dell’amministrazione o della storia.

Nel primo trimestre, l’incremento medio dei risultati complessivi è stato del 25%, con due punti percentuali contrastanti (Bankinter in alto; Unicaja in basso), secondo il recente rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca di Spagna.

Il governo di coalizione si è impegnato a mantenere l’imposta sui suoi interessi entro il 2024 (anche se non sono stati forniti dettagli). Gli eventi di presentazione dei risultati hanno rinvigorito la protesta della banca.

In questo articolo Gortázar sostituisce María Dolores Dancosa (di Benkentr): “Tassare il settore è come darsi la zappa sui piedi”, ha detto la populista. La buona argomentazione avanzata dalle banche è quella di differenziarsi rispetto ad altri enti finanziari e ad altri settori che ricevono anch’essi pioggia gratuita.

Anna Botín (Santander) è solita ripeterlo. Potrebbe essere opportuno tenerne conto ed estendere gli aumenti sotto forma di aliquote fiscali sulle società più diversificate.

L’argomento peggiore è che i dividendi, sebbene generosi, non coprono il costo del capitale. È – in breve – la ricompensa che gli investitori si aspettano per acquistare azioni di ciascuna entità. Pertanto, il valore di mercato delle banche diminuirà, contrariamente a quanto sembra. Su questo insistono quasi tutti.

Il problema è che la Banca di Spagna non è d’accordo con loro. I loro calcoli indicano che la redditività del settore (misurata dai risultati azionari, rendimento del capitale proprio), ha raggiunto il 12,1% nel primo semestre. Allo stesso tempo, il costo del capitale era molto più basso: tra il 6,5% e l’8,5%. Inoltre, la redditività è stata di tre punti superiore rispetto alla prima metà del 2022 (quando Francoforte non aveva ancora alzato i tassi di interesse).

“Quindi, il livello di redditività risulta essere ampiamente superiore al costo del capitale”, afferma. Le entità utilizzano altri parametri. Ma poiché non sono distanti millimetri, non riescono a convincere.

