Amazon e Netflix sono alla ricerca di esperti e pagano fino a $ 900.000 all’anno

Alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo non esitano a offrire enormi stipendi a esperti di intelligenza artificiale qualificati.

L’edificio in cui si trovano gli uffici di Netflix

Sempre più aziende cercano l’integrazione nella loro forza lavoro Esperti nel campo dell’intelligenza artificialeTra loro ci sono i colossi dell’industria tecnologica che non esitano a farlo Offrendo stipendi di centinaia di migliaia di dollari all’anno Per quelle persone che dimostrano conoscenza ed esperienza lavorando con una tecnologia in espansione.

È stata l’ultima azienda ad aderire Amazon e NetflixMa non sono gli unici. Altri come Meta o Nvidia pubblicano da tempo offerte di lavoro per esperti di IA Buoni stipendi a sei cifre.

Stipendio fino a $ 900.000 all’anno per esperti di intelligenza artificiale

Forse il caso più eclatante di un’offerta di lavoro rivolta ai professionisti dell’IA è quello di Netflix. L’azienda è alla ricerca di un leader di prodotto specializzato in intelligenza artificiale, che offra uno stipendio fino a $ 900.000 all’anno. Nella sua posizione, sarà responsabile della definizione della strategia dell’azienda per quanto riguarda l’uso di apprendimento automatico E l’intelligenza artificiale è preoccupata. Era anche uno dei casi più controversopoiché lo spettacolo è stato pubblicato nel mezzo di Gli sceneggiatori e gli attori di Hollywood Union Strikeche si lamentano, tra le altre cose, dell’aspetto delle piattaforme online fluire Ha avuto un impatto negativo sul loro reddito.

Ma Netflix non è l’unica azienda disposta a pagare il vero conto Saldatori Per chi dimostra di sapere quanto è necessario sugli ultimi sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale. come hanno fatto Condiviso da Affari interessatila società dietro Sun app di appuntamenti Il più famoso, dettagliatocercando un vicepresidente dell’intelligenza artificiale, offrendogli uno stipendio $ 398.000 all’anno.

Lo stesso vale per Amazzonia. Gigante dello shopping online (tra molti altri) Alla ricerca di un Direttore di Scienze Applicate e Intelligenza Artificiale Generativa Per il quale potrebbe essere pagato fino a $ 340.400 all’anno.

L’elenco continua con aziende come Nvidia, Walmart, Capital One o Meta stessa, tutte Offrendo stipendi annuali di oltre $ 100.000 Lavorare in un campo che, per alcuni esperti, non è altro che “la più grande bolla della storia”.