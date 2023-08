Potenziale di business nel sistema finanziario latinoamericano con il cambiamento climatico

debolezza America Latina A Cambiamento climatico È probabile che aumentino sia i rischi fisici che traslativi per gli istituti finanziari.

Questo è uno dei metodi che l’azienda segue Mackenzieuna società di consulenza strategica globale, presentata nel suo rapporto Le istituzioni finanziarie latinoamericane sono pronte per la sostenibilità?

Secondo la società, l’inchiesta Nordestt zero (carbon neutrality, zero carbon footprint) entro il 2050 Aumentare la spesa totale dell’America Latina in attività fisiche associata alla transizione al 9,4% del PIL regionale, O circa $ 20 trilioni, con una spesa annuale in aumento di circa $ 700 miliardi.

Negli ultimi anni lo èLa sostenibilità ambientale è diventata un importante obiettivo strategico per le istituzioni finanziarie nelle economie avanzate.

Lo studio afferma che le istituzioni finanziarie in America Latina hanno compiuto progressi più lenti nell’integrare la sostenibilità nelle loro agende strategiche e nei flussi di capitale.

Alla fine del 2022, L’80% dei paesi latinoamericani ha aggiornato i propri NDCe i loro impegni per ridurre le emissioni di gas serra nell’ambito dell’accordo di Parigi sul clima, e le principali economie regionali hanno adottato obiettivi più ambiziosi.

“La transizione verso un’economia più sostenibile presenta importanti opportunità commerciali per gli istituti finanziari, poiché hanno un ruolo chiave da svolgere nel garantire i flussi di capitale necessari per accelerare il cambiamento economico e tecnologico.“, Egli ha detto Juan Ariste Baquero, partner di McKinsey e coautore dello studio.

Inoltre, è probabile che la vulnerabilità della regione ai cambiamenti climatici aumenti i rischi sia fisici che transitori per le istituzioni finanziarie, il che potrebbe avere un effetto favorevole sulle loro decisioni.

Un altro aspetto che spicca è che le autorità di regolamentazione finanziaria e di mercato in America Latina stanno rivolgendo la loro attenzione ai rischi e alle opportunità ambientali, nonostante abbiano iniziato a implementare normative incentrate sulla sostenibilità molto più tardi, Ma molti paesi della regione hanno adottato misure concrete per rafforzare i requisiti normativi in ​​materia di divulgazione aziendale, attività bancarie sostenibili e gestione del rischio climatico.



BrasileE peperoncinoE Colombia E Messico Di recente hanno adottato misure per rafforzare i requisiti normativi in ​​materia di divulgazione aziendale, attività bancarie sostenibili e gestione del rischio climatico.

Nel caso della Columbia, lo indica Supervisione finanziaria Adottare la “Classificazione Verde”, che fornisce una serie di classificazioni standard per le attività sostenibili.

Definendo termini e concetti chiave, Il rating verde mira a promuovere lo sviluppo di un mercato più ampio per i prodotti finanziari sostenibili.

Afferma inoltre che i paesi latinoamericani dispongono di risorse naturali che saranno necessarie per la transizione energetica globale e sottolinea che nei biocarburanti liquidi in ArgentinaE BrasileE Colombia E Guatemala Può supportare la decarbonizzazione dei sistemi di trasporto regionale E in tutto il mondo.

Tra le altre cose, afferma, le istituzioni finanziarie regionali possono stare al passo con i requisiti normativi e mantenere un vantaggio competitivo nel mercato globale della finanza sostenibile sviluppando in modo proattivo le capacità ora richieste in altre giurisdizioni.

Raccomanda cinque pilastri per l’attuazione del piano d’azione: Definire una strategia ambientale con priorità chiare e un livello di ambizione in linea con l’organizzazione, identificare opportunità di crescita nel finanziamento sostenibile e sviluppare offerte di prodotti e servizi e gestire i rischi climatici e ambientali.

Lo studio afferma che dovrebbe esserci uno stretto coordinamento tra i team di vendita, il servizio clienti, lo sviluppo del prodotto, le comunicazioni esterne e la gestione degli interlocutori chiave, compreso l’ottenimento di impegni interni ed esterni.

