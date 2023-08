SpaceX è redditizio nel suo primo trimestre

SpaceXElon Musk ha realizzato un profitto di $ 55 milioni durante il primo trimestre su $ 1,5 miliardi di entrate, secondo i documenti visti dal Wall Street Journal.

Per tutto il 2022, La società privata ha registrato perdite per 559 milioni di dollari Su un fatturato di $ 4,6 miliardi. Questi numeri significano una diminuzione della metà delle perdite e un raddoppio di quanto realizzato nel 2021.

I numeri danno un’idea di come sta andando l’azienda in quel periodo Aumenta il servizio Internet satellitare Starlink E corri per far sì che il tuo mostruoso razzo Starship porti i carichi utili nello spazio.

Il mese scorso, la società si è avvicinata a una valutazione di $ 150 miliardi., dopo aver venduto le azioni tra gli investitori interni. La mossa consentirà agli investitori di vendere fino a 750 milioni di azioni di Insider a 81 dollari per azione.

Per saperne di più: SpaceX di Elon Musk è vicino a una valutazione di $ 150 miliardi dopo aver venduto azioni

L’astronave è la chiave

IL Le speranze di SpaceX per il futuro sono alle porte dell’astronaveConsentirebbe loro di aggiungere più satelliti alla loro rete Starlink in meno tempo, aprendo così una nuova strada per il servizio missilistico commerciale poiché SpaceX porta i clienti di lancio.

l’anno scorso, La società ha registrato una spesa totale di 5,2 miliardi di dollariMentre l’anno precedente ammontava a 3,3 miliardi di dollari, secondo le informazioni ottenute dal quotidiano americano.

Finora, SpaceX non ha commentato Funzionari sui dati pubblicati.

Con informazioni da CNBC