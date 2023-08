Gli utenti delle soluzioni VSM segnalano tempi di consegna più rapidi | Gestione delle candidature

La mancanza di capacità di visibilità, collaborazione e benchmarking significa che le organizzazioni di sviluppo software (SDO) rimangono cieche. Agli SDO mancano gli obiettivi chiave di qualità, velocità e fornitura di valore. Spesso mancano della visione e delle conoscenze necessarie per risolvere le sfide e migliorare i processi, e le sfide di collaborazione e misurazione contribuiscono a queste carenze.

Come osserva lo studio “VSM Solutions Deliver Real Business Impact”, di Forrester sponsorizzato da Micro Focus, ora OpenText, le soluzioni di gestione della catena del valore possono fornire informazioni precedentemente nascoste a SDO.

Le soluzioni VSM funzionano con gli strumenti SDLC (Enterprise Software Development Lifecycle) esistenti per consentire agli utenti di mappare, ottimizzare, visualizzare, misurare e controllare i flussi di valore aziendale durante l’intero processo di sviluppo. Le soluzioni VSM forniscono alle organizzazioni informazioni dettagliate e la capacità di intervenire sul flusso, sul valore e sull’efficienza della distribuzione del software.

I primi utenti di VSM forniscono le migliori pratiche per il successo. La maggior parte dei primi utilizzatori è soddisfatta delle proprie soluzioni VSM e ha riscontrato vantaggi iniziali attraverso l’adozione di VSM dove le informazioni sono più necessarie. Standardizzano inoltre le loro strategie con i campioni VSM e assicurano che i dati VSM siano disponibili a tutte le parti interessate per amplificare il valore di tale visione.

OpenText ValueEdge offre il massimo valore attraverso la catena del valore digitale (DVS) con la massima efficienza, visibilità e agilità. Progettato per una maggiore adozione, è compatibile con gli strumenti SDLC esistenti.

Scopri l’innovazione

Per garantire il successo aziendale, ora e in futuro, è essenziale massimizzare il ritorno sull’attuale investimento in software, innovando e adottando nuove tecnologie. Sfide che devono essere affrontate per competere in un mondo IT ibrido Includono diverse linee d’azione: Gestione applicataIL Gestione delle operazioni informatiche (ITSM) e Aggiorna l’applicazione e il Sicurezza informatica intelligente. Puoi saperne di più su come affrontiamo queste sfide e innoviamo facendo clic su ciascuna linea di lavoro o visitando il sito web di Micro Focus. questo link.