Apple illumina il Natale con uno spot pieno di compassione e creatività

Manzana. Lo spot, diretto da Lucia Aniello, mostra come la creatività può cambiare prospettive e cambiare il modo in cui ci vediamo.

A Londra, Apple ha lanciato la sua campagna natalizia, una pubblicità emozionante che trae ispirazione dal classico romanzo di Charles Dickens e mette in risalto la creatività e la compassione durante le festività natalizie. Lo spot di quattro minuti, realizzato dall’agenzia Laboratorio di arti multimediali TBWA Diretto da Lucia Aniello, trasporta gli spettatori in un mondo animato dove un eroe contemporaneo trova la redenzione.

Intitolata “Fuzzy Feelings”, la trama inizia con un’animazione in stop-motion, in cui un personaggio calvo e baffuto spoglia Babbo Natale delle sue monete. La vendetta del destino è subito evidente, poiché il protagonista viene lasciato in mutande nei venti invernali con uno spazzaneve che lo ricopre di neve fredda.

L’attenzione si espande per rivelare una giovane donna che filma una scena di animazione su un iPhone 15 Pro Max e la monta su un MacBook Air. La narrazione si sposta nella sua vita reale, dove il suo sgradevole capo diventa fonte d’ispirazione per l’eroe del suo film. Mentre la protagonista nota nuovi aspetti del suo capo – consegnare regali di Natale in ufficio e mangiare da sola nella mensa – l’animazione riflette questi cambiamenti di prospettiva.

Con l’accattivante melodia di “Ain’t It Pity” di George Harrison come sottofondo, la storia culmina quando la giovane decide di regalare qualcosa al suo capo, mettendo in risalto lo slogan della campagna: “You Make the Holidays” (“You Make the Holidays “). Natale”).

La campagna, secondo Apple, cerca di trasmettere il messaggio che “la creatività ha il potere di cambiare il modo in cui ci vediamo”. La produzione è stata presentata in anteprima su YouTube, dove il brand ha condiviso un video emozionante del processo creativo dietro il film.

In questa moderna storia di bontà e redenzione, Apple ci ricorda che la creatività può trasformare la percezione e gettare nuova luce sulle relazioni quotidiane.