Un nuovo spazio “rinato” in città

Nella mattinata di venerdì 24 novembre è stato consegnato alla comunità Bellaneta il Parco Rinascimentale, un luogo nato per riappropriarsi dello spazio pubblico della città.

Questo sito, con una superficie di circa 2.500 metri quadrati tra l’ufficio del sindaco di Belo e l’area urbana di Abura Valley, è composto da tre piccole piazze, una piattaforma, un parco giochi, una palestra all’aperto, un’area verde, una passerella, fioriere, rampe per la circolazione delle persone con mobilità ridotta, piantumazione di alberi e piattaforme circostanti con guide per non vedenti.

Tra le risorse dell’amministrazione Belo e dell’autorità urbana sono stati investiti 1,32 miliardi di dollari nella costruzione di questo parco tematico, a beneficio della comunità che vive nel Quarto Comune della città.

“Siamo felici di donare questo parco alla comunità – ha detto il sindaco di Belo Luis Giovanni Arias Tobon – Con alleati importanti come l’area metropolitana, abbiamo fatto grandi cose in città e abbiamo recuperato aree importanti per Belo, dandogli spazi per convivere. .”

Il luogo è stato chiamato Parque del Renacimiento perché il nuovo spazio all’aperto ha contribuito a trasformare questo settore situato sulla diagonale 51 con Carrera 43 (quartiere Las Granjas), dove prima c’era una piazza per la vendita e il consumo di sostanze psicoattive. . Ora è diventato un luogo di partecipazione cittadina, dove ragazzi e ragazze, familiari e amici vivono la loro integrazione e un sano divertimento.

Da parte sua, il Direttore dell’Area Metropolitana, Juan David Palacio Cardona, ha dichiarato: “Questo luogo avrà un impatto su quasi 80.000 cittadini del Comune 4, ed è uno spazio di cui tutti potranno godere e continuare a costruire un futuro sostenibile”.

