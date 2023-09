Apple introdurrà l’iPhone 15 con connettore USB-C, nonostante le perdite che ciò causerà all’azienda

manzana presenterà Notizia Il giorno dopo 12, dove Il nuovo iPhone15. Ma la novità principale non si concentra sull’hardware di questo telefono in sé, bensì su di esso Il tipo di connettore che implementerai adattarsi a Nuove normative europee. Verrà fornito iPhone 15 Connettore USB-C Sostituendo il connettore Lightning di lunga durata utilizzato dall’iPhone 5, che Apple lo farà sembrare un vantaggio Per gli utenti, ma chi offre il prof Grande preoccupazione successore della società.

Cambiare il conduttore significa Nuovi cavi standard E con esso Perdita delle licenze FMI Ciò ha dato anche ai produttori di cavi Lightning Vendite generate dai tuoi cavi e caricabatterie. Sembra che gli azionisti temano a diminuzione del profitto Parte di questo lavoro, poiché dovranno farlo anche gli utenti Sostituisci gli accessori compatibili chi ha utilizzato Antico Il connettore Lightning dell’azienda oppure potrebbe decidere di passare alla concorrenza. In questo modo Apple dovrà assicurarsi di fornirlo ai propri clienti trasformatori Per poter utilizzare i tuoi vecchi dispositivi.

Nel Stesso post di Mark Gorman Ne parlano anche Produzione di custodie metalliche per Apple Watch mediante stampa. In questo modo sarà fatto più sostenibile Sprecando meno materiale rispetto alla produzione da un solido blocco di acciaio. Questo test Si inizierà con l’Apple Watch 9 E se darà buoni risultati, lo farà sul Watch Ultra con cassa in titanio e anche in involucri più grandi Con quello dell’iPhone.

