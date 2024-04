Aprile all'Espacio INCAA Santa Rosa – Pampiano Sipario

Scopri i programmi offerti questo mese al National Film Screening Space di Santa Rosa.

INCAA Spazio Cinema Santa Rosa

Centro Culturale Comunale (Quintana 172)

Eventi: mercoledì, giovedì e domenica alle 19:30.

Posti: $400 (sconto per studenti e anniversari $200)

**Mercoledì 3 aprile

19:30 / Porta richiesta

((solo lavoro))

documentario

Regia: Juan Bugarin

74 minuti/ATP

Marcelo, un ex combattente delle Isole Malvinas, progetta un viaggio tanto sognato per tornare nelle isole senza passaporto e piantare la bandiera argentina dopo quarant'anni. Una barca chiamata Huesos occupa uno spazio enorme all'interno della sua officina meccanica.

Le mappe, le vecchie medaglie, l'elmo, i figli che si rifugiano nella musica e il dialogo perduto con la moglie e la figlia sono elementi che compongono la vita di questo antico guerriero.

Di notte si rifugia nella sua barca e sogna il viaggio. Chiuso nella sua macchina, cammina per le strade di Buenos Aires e cerca il cameratismo negli incontri con altri ex combattenti.

Dopo aver attraversato questi viaggi intimi, Puerto Desedo apre interrogativi sulla vita di questa famiglia. Come e chi influenzerà il dopoguerra? Queste cicatrici hanno il potenziale per guarire?

……………

**Giovedì 4 – Domenica 7 – Mercoledì 10

19:30 / Arrivederci Buenos Aires

commedia

Regia: Germain Kral

Cast: Diego Cremonesi, Marina Pilati, Carlos Portalupi, Manuel Vicente, Rafael Sprigelbauer, Mario Alarcón, Luis Zembrowski, David Masajnic, Regina Lam, Violeta Narvai.

90 minuti / +13

Buenos Aires, novembre 2001. L'Argentina attraversa una grave crisi, il valore del peso cade più che mai e la rabbia e la sfiducia del popolo argentino nei confronti del governo corrotto crescono costantemente. Julio Farber, il carismatico suonatore di bandoneon del quintetto operaio di tango “Vecinos de Pompeya”, cerca di resistere alla tempesta, ma ogni mese guadagna sempre meno nelle sue esibizioni e nel negozio di scarpe ereditato da suo padre. Nel momento in cui prende la decisione di lasciare per sempre la sua amata Buenos Aires, la vita sembra cospirare contro di lui. Julio mette a punto i dettagli della partenza, ma lasciare la città non sarà facile per lui.

……………

**Giovedì 11 – Domenica 14 – Mercoledì 17

19:30 / Il colono

occidentale

Regia: Felipe Galvez Haberle

Cast: Sam Spruill, Alfredo Castro, Benjamin Westphal, Camilo Arancibia, Mariano Llinas, Luis Machin, Marcelo Alonso, Adriana Stoffen.

97 minuti / +13

Alla fine del XIX secolo, gli allevamenti di pecore coprivano sempre più territorio nella Patagonia cilena. Nel 1893, un meticcio cileno, soldato inglese e mercenario americano, intraprese una spedizione a cavallo per determinare e rivendicare i confini delle terre che lo stato aveva concesso a José Menéndez. Quella che sembra una spedizione amministrativa si trasforma in una violenta caccia agli indigeni dell'arcipelago della Terra del Fuoco.

……………

**Giovedì 18 – Domenica 21 – Mercoledì 24

19:30 / Germania

dramma

Regia: Maria Zanetti

Interpreti: Mayte Aguilar, Miranda de la Serna, Maria Ocedo, Vicky Peña, Walter Jacos, Andy Bruce

87 minuti/ATP

Lola, un'adolescente di 16 anni, sta preparando delle materie che dovrà ripetere quando si offrirà la possibilità di andare a studiare per un semestre in Germania. Lola vuole viaggiare, ma la sua famiglia, afflitta dal disturbo mentale della sorella maggiore, non vuole che lei faccia il viaggio. L'instabilità e l'erosione del suo legame con la famiglia fanno sì che Lola insista sulla sua idea e vada alla ricerca di nuove esperienze che le diano un altro sguardo su se stessa e sulle circostanze che la circondano.

……………

**Giovedì 25 – Domenica 28

19:30 / Spostamento (non visto)

documentario

Regia: Mara Avila

69 minuti/ATP

Durante la quarantena per il coronavirus a Buenos Aires, tre ballerini condividono spettacoli e riflessioni sulla danza, il corpo e la salute mentale.