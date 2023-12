Attacchi a Gaza, morti, notizie e altro ancora

Venerdì Israele ha ripreso la sua campagna militare volta a porre fine a Hamas dopo aver affermato che il gruppo ha violato una tregua di sette giorni lanciando razzi sul territorio israeliano. L’esercito israeliano ha inoltre ampliato le sue operazioni nella parte meridionale della Striscia, suscitando richieste da parte dei leader mondiali di proteggere i civili.

Dozzine di palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani venerdì, secondo il Ministero della Sanità gestito da Hamas. Israele insiste affinché Hamas si inserisca nelle infrastrutture civili, come ospedali e stadi, che utilizza per scopi militari, rendendoli obiettivi legittimi.

Venerdì sera i negoziatori stavano ancora cercando di ripristinare la tregua. Hamas ha affermato di non avere più donne e bambini da liberare, ma Israele non ci crede, secondo fonti vicine ai colloqui.

Ecco cosa dovresti sapere:

Cosa è successo alla tregua: Giovedì Hamas ha dichiarato di avere difficoltà a localizzare 10 donne e bambini in ostaggio – una condizione che Israele ha insistito debba essere soddisfatta – per estendere la tregua. Hamas ha accusato Israele di “rifiutare tutte le offerte” per estendere l’accordo. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto questa affermazione. Secondo l’accordo precedente, Hamas avrebbe dovuto rilasciare in ostaggio 10 donne e bambini per ogni giorno di tregua, e per ogni ostaggio sarebbero stati rilasciati tre palestinesi dalle carceri israeliane.

Stato della negoziazione: Le parti negoziali – Israele e Hamas, in consultazione con Qatar, Stati Uniti ed Egitto – continuano a discutere la liberazione degli altri ostaggi, secondo la fonte. L’IDF ha dichiarato che a Gaza erano rimasti un totale di 136 ostaggi, 17 dei quali si ritiene fossero donne e bambini. Si ritiene che un elenco di prigionieri di Hamas che Israele consideri accettabile porterebbe ad un ritorno alla tregua, secondo tre fonti vicine ai colloqui. Secondo due fonti, una volta liberato l’ultimo gruppo di donne, i parametri delle trattative si sposteranno sugli altri ostaggi: uomini civili e militari riservisti.

Le operazioni israeliane si stanno espandendo: L’esercito israeliano ha affermato di aver “colpito obiettivi terroristici” a Gaza, comprese le aree meridionali della Striscia dove ai civili era stato precedentemente detto di rifugiarsi. L’esercito israeliano ha affermato che più di 200 obiettivi sono stati attaccati a partire dalle 7 del mattino ora locale (mezzanotte a Miami).

Avvisi di evacuazione: L’esercito israeliano ha presentato una nuova mappa interattiva che mostra Gaza divisa in aree numerate e “zone di evacuazione” al fine di ridurre il numero di vittime quando si lanciano attacchi contro aree civili. Venerdì scorso, l’esercito israeliano ha lanciato volantini nelle aree del sud di Gaza che includevano un codice QR collegato a una mappa. Tuttavia, le infrastrutture elettriche e di comunicazione di Gaza sono state gravemente danneggiate durante settimane di bombardamenti, lasciando molti residenti senza un accesso affidabile a Internet e all’elettricità.

Ripercussioni degli attacchi israeliani: il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che da quando Israele ha ripreso le operazioni militari, 178 persone sono state uccise e centinaia ferite, secondo un portavoce. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale americano, John Kirby, ha rifiutato di dire se gli Stati Uniti abbiano assistito ad attacchi più deliberati da parte di Israele dopo la ripresa dei combattimenti. Inoltre non ha voluto commentare il numero dei morti indicato dal ministero.

Reazione mondiale: Nelle ore precedenti lo scoppio degli ultimi combattimenti, gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Israele affinché proteggesse i civili palestinesi. Il segretario di Stato Antony Blinken, salito sul suo aereo per lasciare Israele pochi istanti dopo che l’esercito israeliano aveva annunciato la ripresa dei combattimenti, ha annunciato di aver già visto Israele “prendere misure immediate oggi” per proteggere i civili. La Giordania ha condannato “la ripresa dell’aggressione israeliana contro Gaza” e ha chiesto un cessate il fuoco immediato.

Detenuti palestinesi: Secondo il Club dei Prigionieri Palestinesi, le forze israeliane hanno arrestato più di 260 palestinesi in Cisgiordania durante il periodo di tregua, ormai terminato. Il gruppo ha esaminato più volte il numero degli arresti questa settimana. L’IDF ha riconosciuto pubblicamente, attraverso comunicati stampa, almeno 100 arresti durante la tregua.

Ciò che Israele sapeva dell’attacco del 7 ottobre: Funzionari israeliani hanno ottenuto un documento che delineava il piano di battaglia di Hamas più di un anno prima che il movimento effettuasse l’attacco, ha riferito giovedì il New York Times, citando documenti, e-mail e interviste. Il documento di 40 pagine non specificava una data ma descriveva “punto per punto” il tipo di incursione mortale che Hamas avrebbe effettuato. Secondo il giornale, funzionari dell’esercito e dell’intelligence israeliani hanno respinto il piano, affermando che sarebbe stato molto difficile per Hamas attuarlo.