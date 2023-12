Diaz-Canel all’emiro del Qatar: questa è una visita molto importante per noi (+audio)

Doha, Qatar – L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha ricevuto domenica il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermudez, all’inizio della sua visita ufficiale nel paese situato nel Golfo Arabico.

La cerimonia di ricevimento si è svolta nel Palazzo Lusail, dove è arrivato Sua Eccellenza il Presidente, accompagnato da numerosi ministri, viceministri e direttori del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba, che accompagnavano Sua Eccellenza nella visita del Medio Oriente. Precedentemente è stato negli Emirati Arabi Uniti e da lunedì inizierà la visita in Iran.

“Siamo molto contenti della sua visita”, ha detto il capo dello Stato del Qatar, che durante tutto il suo soggiorno nella sua residenza è stato molto vicino e amichevole con il presidente dei Caraibi. Il principe ha descritto le relazioni con Cuba come “storiche ed ereditarie, ed è una relazione di cui siamo molto onorati”, ha detto nei primi minuti dei colloqui, visti dalla stampa.

Diaz-Canel, che arriva per la prima volta in questa terra araba, ha commentato: “È un piacere e un onore ricevervi”. Ha sottolineato che questa visita è molto importante per noi.

Foto: Alejandro Azcuy



In un memorandum ufficiale qui diffuso si afferma che l’emiro ha elogiato la cooperazione qatariota-cubana, soprattutto nei settori degli investimenti, del commercio e della farmaceutica.

Per quanto riguarda le questioni internazionali affrontate, il testo indica che le due parti si sono riferite “in particolare allo sviluppo della situazione nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati”.

Hanno sottolineato, prosegue il memorandum, l’importanza di ridurre le tensioni, raggiungere un cessate il fuoco permanente e proteggere i civili.

Poche ore dopo, Al Thani ha pubblicato un tweet sui social media affermando che i nostri colloqui ampliati a Doha avevano affrontato le opportunità reciproche per rafforzare le nostre relazioni economiche. Ha aggiunto: “Abbiamo discusso gli ultimi sviluppi della situazione a Gaza, e lavoreremo per aumentare il coordinamento dei nostri sforzi congiunti nei forum internazionali per fermare l’aggressione israeliana e raggiungere una pace duratura per la Palestina occupata”.

Ha scritto anche Díaz-Canel

Durante la visita ufficiale di Diaz-Canel in Qatar, che durerà un giorno, il Presidente ha incontrato trenta importanti uomini d’affari del Qatar. È prevista anche la visita all’Ospedale Cubano Dokan, considerato un punto di riferimento nella regione e meritevole di numerosi premi.

Foto: Alejandro Azcuy